Rusia y Ucrania charlarán en Turquía: ¿estarán Vladimir Putin y Donald Trump?

El Kremlin ha evitado este miércoles pronunciarse sobre quiénes formarán la delegación rusa que viajará este jueves a la ciudad turca de Estambul para tratar el conflicto en Ucrania, a medida que crece la expectación ante la posibilidad de que acuda el propio presidente Vladimir Putin. El portavoz de Rusia, Dimitri Peskov, se ha limitado a señalar que esperarán a la delegación ucraniana el 15 de mayo en Estambul y que informarán de quiénes formarán la rusa cuando reciban órdenes en ese sentido de Putin. "No, nada ha cambiado al respecto. Lo haremos cuando recibamos las instrucciones correspondientes del presidente. Hasta el momento, no ha habido ninguna instrucción", ha respondido Peskov a las preguntas de la prensa, recoge Interfax.

Por su parte, el principal asesor del presidente Putin en política exterior, Yuri Ushakov, ha explicado que la delegación estará conformada atendiendo a las "cuestiones políticas" y "técnicas" que se han de abordar. "La delegación debe abordar cuestiones políticas y, diría yo, muchísimos asuntos técnicos. Por lo tanto, su composición se determinará en función de eso", ha dicho en declaraciones a la televisión rusa, según recoge la agencia TASS.

Quien sí ha confirmado su presencia en Turquía es el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha instado a Putin y a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a mantener una conversación a tres. El enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, adelantó este martes que Donald Trump viajará a Turquía si Putin lo hace. El propio presidente estadounidense dejó la puerta abierta a esa posibilidad días antes, si bien confirmó la asistencia del secretario de Estado, Marco Rubio, "y otros".

El pasado día 11, el presidente Putin propuso retomar conversaciones directas con Ucrania desde Estambul, ciudad en la que tuvo lugar un primer intento de diálogo en 2022 y que se vio frustrado, según denuncia Moscú, por las presiones de la anterior administración de Joe Biden a Ucrania.

Zelenski ha confirmado su presencia en Turquía. Foto: EFE

Donald Trump: "a Putin le gustaría que estuviera"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que sigue contemplando la "posibilidad" de viajar este jueves a Turquía para participar en la reanudación de los contactos entre Ucrania y Rusia y ha señalado que al mandatario ruso, Vladimir Putin, "le gustaría que estuviera allí".



"No sé si él estaría si yo no voy", ha dicho Trump, en declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One. La agenda oficial del presidente norteamericano, inmerso en una gira por Oriente Próximo, le sitúa en principio este jueves en Qatar y Emiratos Árabes Unidos.



Putin fue el primero en proponer el pasado domingo estas negociaciones directas, pero su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, le respondió reclamando un alto el fuego de 30 días y planteando que la reunión fuese un nivel de presidentes. El Kremlin ha evitado aclarar este miércoles el nivel de la delegación.

Trump negocia por lo bajo con Putin. Foto: EFE

Quien sí estará en Turquía estos días es el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aunque en su caso para asistir en Antalya a la reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN, en la que Ucrania volverá a ocupar un punto destacado del orden del día.

Dpa.