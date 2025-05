Murió José "Pepe" Mujica, el expresidente de Uruguay

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica, murió a los 89 años de edad. El líder había sido diagnosticado con un cáncer terminal de esófago que hizo metástasis. Radicado en su chacra de Rincón del Cerro, estaba recibiendo cuidados paliativos para ayudarlo a sobrellevar el dolor.

Consultada sobre la situación de Mujica, su esposa había afirmado que, en el último tiempo, el objetivo de los cuidados paliativos era garantizarle una mejor calidad de vida. En este sentido, su esposa, Lucía Topolansky afirmó días atrás: "estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final, eso fue lo que prometí. Lo que tratamos de hacer es reservar la intimidad de nuestra familia, pero con un personaje como Pepe es medio imposible”.

En abril de 2024, el expresidente uruguayo anunció que tenía cáncer de esófago. A partir de ese momento, Mujica se sometió a 32 sesiones de radioterapia logrando una mejoría. Meses después, llegó la peor noticia cuando informó que el cáncer se había expandido por el resto de su cuerpo.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, confesó Mujica en una entrevista exclusiva para el medio uruguayo Búsqueda.

“Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos”, sostuvo durante una de las últimas entrevistas que dio.