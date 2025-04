Rusia lanzó un misil en Ucrania: hay veinte civiles muertos y nueve son niños

Las autoridades de la región de Dnipropetrovsk, en el sudeste de Ucrania, han anunciado la muerte de un hombre que ha sucumbido a las heridas causadas por el ataque ejecutado este viernes por el Ejército de Rusia contra la localidad de Krivói Rog, lo que eleva a 20 el número de víctimas mortales civiles.

"Otra víctima del crimen ruso. Una víctima de un ataque enemigo el 4 de abril murió en el hospital. Los médicos lucharon por la vida del hombre de 57 años. Por desgracia, su estado era demasiado grave", ha lamentado el jefe del gobierno regional, Sergi Lisak, en su canal de Telegram, donde ha transmitido sus "condolencias a la familia".

Con este ya son 20 los fallecidos, de los cuales nueve son menores de edad, a causa del impacto de un misil ruso contra una zona residencial de la mencionada ciudad. No obstante, el balance podría aumentar dado que, entre los más de 74 heridos, hay cuatro niños que se encuentran en estado grave. Las autoridades decretaron este domingo, 6 de abril, día de luto por las víctimas del ataque.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha manifestado durante la jornada su "conmoción" por el suceso. "Es un horror inimaginable: nueve niños murieron, la mayoría mientras jugaban en un parque, cuando un arma militar explotó y se convirtió en metralla sobre ellos", ha declarado. Turk ha denunciado que las tropas rusas hayan empleado "un arma explosiva con efectos de amplio alcance (...) en una zona densamente poblada -y sin ninguna presencia militar aparente-", lo que para él "demuestra un desprecio temerario por la vida civil".

Además ha recordado a las autoridades de Rusia que "el Derecho Internacional Humanitario exige que las partes en un conflicto utilicen medios o métodos de combate que, en las circunstancias imperantes, no afecten indistintamente a militares y civiles" y que "tomen todas las precauciones posibles para minimizar los daños a los civiles", pese a que éstas han asegurado que el ataque estaba dirigido contra un grupo militar. No obstante, el organismo de la ONU, que ha verificado "muchas" de las víctimas y documentado los daños, ha desmentido esta afirmación puesto que "todos los testigos afirmaron que no había presencia militar (...) en la zona en el momento del ataque".

Los civiles siguen sufriendo los ataques rusos y ucranianos. (Dpa)

Por ello, Turk ha pedido la apertura de "una investigación rápida, exhaustiva e independiente sobre" lo sucedido, reiterando que "los ataques indiscriminados están prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario y si" se demuestra que su objetivo son los civiles "pueden constituir crímenes de guerra".