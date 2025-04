Se confirmó la fecha para el inicio del Cónclave que elegirá al sucesor del papa Francisco

El Cónclave comenzará el próximo 7 de mayo en la Capilla Sixtina, tras la decisión adoptada este lunes por los cardenales en la quinta congregación general, confirmó el portavoz de Vaticano, Matteo Bruni.



La más de 180 cardenales presentes en la reunión, más de un centenar electores, decidieron la fecha tras un encuentro que duró cerca de dos horas y en la que tras la oración inicial prestaron juramento los purpurados que no lo habían hecho.



Durante la congregación intervinieron 20 cardenales, que hablaron de la Iglesia, su relación con el mundo, además de las características que debe tener el nuevo Papa ante esos retos, indicó el portavoz.



Entre los que se dirigieron al resto de purpurados figuran el alemán Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Freising; el filipino Luis Antonio Tagle, Pro-Prefecto del Dicasterio para la Evangelización, y el francés Dominique Mamberti, Prefecto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica.



En la mañana del 7 de mayo los cardenales celebrará la misa "Pro eligiendo pontífice" y por la tarde se irán a la Capilla Sixtina para proceder al juramento de los cardenales y comenzar la elección.



En la reunión se abordó el tema, aunque no se tomó ninguna decisión, de la posible participación o no del cardenal Angelo Becciu, a quien el papa Francisco le quitó los privilegios de purpurado por su implicación en un escándalo financiero porque el que fue condenado, pero él insiste en que conserva las prerrogativas de entrar en el Cónclave.