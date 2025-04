Apagón masivo en Europa: cuándo vuelve el servicio eléctrico

España atraviesa horas críticas tras la irrupción de un apagón masivo que interrumpió la conectividad de gran parte del país, exceptuando zonas insulares. Al mismo tiempo se replicó el apagón en Portugal, Andorra y zonas de Francia, para luego extenderse a los largo de Europa con reportes alrededor de todo el continente.

Mientras la paranoia invade a la población, los distintos gobiernos buscan llevar calma y orden en naciones que quedaron estancada en el momento antes del apagón. Algunos creen que el mismo se debe a una ataque informático de Rusia, aunque no se descarta que se trate de otros países como Irán.

El apagón ya lleva más de tres horas y no se registran grandes avances, sino una mayor extensión de los cortes en Europa, en lo que cabe señalar que Roma, a punto de empezar el Cónclave para elegir al nuevo Papa, aún permanece conectada. Esta situación crítica igualmente está buscando resolverse lo antes posible ya que no solo afecta al uso directo de la energía, sino que mantiene aislados a los afectos y con su economía completamente detenida.

Según se informó, se esperan por lo menos diez horas de trabajos hasta lograr reestablecer el servicio en España, aunque se desconoce a ciencia cierta si se logrará recuperar el sistema. Desde el Gobierno se desplegaron las fuerzas de seguridad para mantener el orden ante la posibilidad de que se generen disturbios.

Caos en las calles y el transporte público por el apagón. Foto: EFE.

En el caso de España, el más afectado por el apagón, la población casi no usa efectivo, por lo que le gente se agolpa para realizar compras en los supermercados pero no pueden obtener ningún producto si no es con efectivo, el cual tampoco pueden retirar de los cajeros, quedando así completamente detenida su economía al momento del corte.