Trump y el balance de sus primeros 100 días de gobierno

Este viernes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo un análisis de sus primeros 100 días de gobierno (que se cumplirán el miércoles que viene) para la revista TIME en el que destacó que se encuentra realizando todas sus promesas de campaña y utilizando las facultades del Ejecutivo "como debe ser".

"Si te fijas en lo que hice campaña, por ejemplo, se puede hablar de expulsar a la gente del país. Tenemos que hacerlo porque (el expresidente Joe) Biden permitió que la gente entrara a través de su locura de fronteras abiertas", resaltó en la reciente entrevista para la reconocida revista estadounidense.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el mandatario norteamericano llega a los 100 días con acusaciones de extender las potestades de su cargo, desafiar las ordenes judiciales y llevar adelante el ajuste del Gobierno federal en nombre de bajar el gasto y la burocracia, sobre todo en la voz de los opositores y de grupos civiles.

Luego de considerar a la situación anterior a su gobierno como insostenible, Trump expresó a la revista Times que no siente "que las esté ampliando. Creo que las estoy usando como se debe. Siento que hemos tenido una presidencia muy exitosa en 100 días".

La tapa de la revista TIME en la reciente entrevista realizada al presidente Donald Trump.

Créditos: X.

Cuando en la entrevista se refiere a la cuestión comercial, Donald Trump afirma que Estados Unidos perdía dos billones de dólares al año, sin embargo de acuerdo con la Oficina de Análisis Económico del país, el déficit de la potencia americana con el resto del mundo fue de 917.800 millones en 2024.

Por lo tanto, este "aprovechamiento" por parte de los otros países hacia los Estados Unidos lo llevó a Trump a comenzar la ya reconocida guerra arancelaria con el resto de las naciones socias, la cual actualmente se encuentra en pausa por 90 días, a excepción de China, de la cual afirma que ya ha recibido una llamada de su presidente, Xi Jinping, mientras que el gigante asiático niega la existencia de esas conversaciones.

"He hecho 200 acuerdos", dijo el presidente estadounidense sin precisar con qué países.

Además, Trump agregó que no le molestaría que lo recuerden como el presidente que "expandió el territorio estadounidense", ya que continúa con sus objetivos como recuperar el control del Canal de Panamá, anexar Groenlandia y transformar a Canadá en el estado número 51 de EE.UU., cuestión sobre la que aclaró expresamente "no estoy bromeando".

Donald Trump va por su segundo mandato, ya que la primera vez que entró a la Oficina Oval como presidente fue de 2017 a 2021, y en esta última semana, las tiendas encargadas de vender los productos oficiales de Trump comenzaron a circular algunos de ellos con alusiones a un eventual tercer mandato.

Al ser consultado por esto, el líder de los Estados Unidos expresó que prefería no decir nada sobre eso por ahora, "pero como saben, hay algunas lagunas legales que se han discutido y que son bien conocidas. Pero no creo en las lagunas legales. No creo en usarlas. (…) Solo puedo decir esto: me están inundando de solicitudes. Estoy haciendo un buen trabajo".