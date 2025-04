El funeral de Francisco volverá a reunir a Donald Trump y Volodímir Zelenski

El funeral en memoria del Papa Francisco reunirá este sábado a los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, por primera vez desde su acalorada discusión en marzo en la Casa Blanca, en la que se puso de manifiesto la nueva postura en Washington con respecto a la guerra.

Desde aquel encuentro, ambos líderes sólo han mantenido una conversación por teléfono, en marzo, después de la reunión entre emisarios de Washington y Kiev en Arabia Saudí para avanzar en un posible acuerdo para poner fin a una guerra que Trump no supo medir cuando afirmó que acabaría con ella en 24 horas.

Zelenski se ha guardado mucho de no incurrir en los reproches sobre su supuesta ingratitud que tanto Trump como su 'segundo', el vicepresidente JD Vance, le lanzaron durante esa ya histórica cita en el Despacho Oval. El presidente ucraniano ha estado dando las gracias de manera reiterada en cada una de sus intervenciones públicas, mientras que su par allí en Washington no ha rebajado sus críticas. A diferencia de su antecesor, Trump ha estado lanzando culpas por igual y ha responsabilizado a Zelenski y al presidente ruso, Vladimir Putin, aunque de manera más vehemente al ucraniano, de no querer acabar con la guerra, mientras en Europa se observa con recelo este interés de Washington y Moscú por acercar posturas.

Trump ha confirmado su asistencia al funeral después de haber dado un tibio pésame por la muerte de Francisco, a quien después calificó como un "buen hombre" que "amaba el mundo" cuando informó de que había dado orden de que las banderas de Estados Unidos ondearan a media asta en su honor.

La relación entre el finado pontífice y Trump --que se reunieron por única vez en 2017 en una tensa visita del magnate al Vaticano en su primer mandato--, ha estado marcada por profundas desavenencias, especialmente en asuntos migratorios. Por su parte, este martes Zelenski manifestó en un encuentro con periodistas desde Kiev su predisposición a encontrarse con su homólogo estadounidense, aprovechando que coincidirán este fin de semana en El Vaticano. "Siempre estamos dispuestos a reunirnos con socios como Estados Unidos. Siempre", dijo.

Zelenski, en una de sus visitas a Francisco. (Efe)

Si algo ha conseguido el papa Francisco es poner de acuerdo en sus reconocimientos a Trump, Zelenski y Putin, quien prácticamente no ha salido de Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania hace ahora tres años y no está previsto que acuda a la ceremonia del sábado. El saludo de Trump y Zelenski, igual que si no se produce, será una de las imágenes de un acto que reunirá a una extensa lista de líderes internacionales en un momento además en el que el jefe de la Casa Blanca no cuenta con sus mejores índices de popularidad en el exterior tras su arremetida arancelaria contra todos.