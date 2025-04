Terrorismo en Colombia: la ONU condenó el ataque

Hace pocas horas ocurrió un ataque terrorista en el suroeste de Colombia, en la zona de Cauca. Este atentado dejó al menos dos civiles muertos y varios heridos, incluyendo a un miembro del Ejército. Ante el hecho, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia condenó el accionar que atentó contra la nación.

Ante el ataque terrorista, la institución internacional declaró: "Llamamos a todos los actores armados no estatales al respeto de los estándares internacionales de derechos humanos y del DIH y, en particular, a no realizar atentados indiscriminados que puedan afectar a personas y bienes civiles".

El ataque ocurrió en el suroeste del País. Foto: X

Además, agregaron el comunicado emitido a través de "X" (ex Twitter), un llamado a las autoridades a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos atentados indiscriminados. Por su parte, también se han solidarizado con las víctimas y la población civil del departamento del Cauca.

Desde el propio gobierno nacional, le han expresado a la comunidad internacional a pronunciarse contra el ataque terrorista en el país. En este sentido, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez argumentó: "que se unan en la voz de indignación que muchas veces se escuchó por asesinatos de colombianos".

Por otra parte, Sánchez responsabilizó a disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de los hechos violentos: "los hechos de las FARC, denotan que su esencia es el narcotráfico y el terrorismo".