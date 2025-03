Donald Trump sigue sorprendiendo: la reacción de los americanos a su discurso récord

El martes por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso, apenas dos meses después de iniciar su segundo mandato, un período que ya se ha caracterizado por su estilo disruptivo y su capacidad para no dejar a nadie indiferente.

Fiel a su esencia, Trump no escatimó en palabras ni en tiempo: habló durante una hora y cuarenta minutos, marcando un récord absoluto como el discurso presidencial más largo de este tipo en la historia moderna del país. Pero más allá de la duración, ¿qué impacto tuvieron sus palabras entre los estadounidenses? ¿Cómo reaccionaron ante un mensaje cargado de promesas ambiciosas, críticas mordaces y momentos emotivos?

Las encuestas y las reacciones posteriores ofrecen una pista clara: Trump sigue siendo una figura que puede gustar o no, pero que, en esta ocasión, logró conectar con una mayoría significativa de los estadounidenses.

Un discurso que no pasó desapercibido

Desde el inicio, Trump dejó en claro que no venía a mostrarse políticamente correcto. "América ha vuelto. (...) Hemos logrado más en 43 días que la mayoría de las administraciones en cuatro u ocho años, y no hemos hecho más que empezar", afirmó el presidente. Este tono triunfalista marcó la pauta de una alocución que combinó reseñas de victorias conquistadas con ataques directos a sus predecesores y a la oposición demócrata.

¿Su objetivo? Reforzar la idea de que cuenta con un "mandato" claro de los votantes para implementar su agenda. Sin embargo, no todos en el recinto compartieron su entusiasmo: el congresista demócrata Al Green interrumpió repetidamente gritando "¡Usted no tiene mandato!", hasta que fue expulsado por el sargento de armas. Este incidente simbolizó cómo la izquierda estadounidense se está desconectando cada vez más de la ciudadanía.

El discurso tuvo momentos sumamente emotivos. Uno de ellos fue cuando Trump anunció que un niño con cáncer cerebral, Devarjaye “DJ” Daniel, había sido designado agente honorario del Servicio Secreto, un gesto que fue sumamente aplaudido y que culminó el miércoles con la recepción del joven en la Casa Blanca.

Otro instante cargado de simbolismo llegó con el homenaje a Jocelyn Nungaray, una joven asesinada por un inmigrante ilegal. Mientras Trump pedía un aplauso para su familia, los demócratas permanecieron sentados, lo que llevó a la madre de Jocelyn a declarar posteriormente en Fox News: "No defienden nada que sea humano. No nos defienden como ciudadanos, no defienden nuestra seguridad". ¿Acaso este contraste explica por qué muchos estadounidenses están inclinándose hacia Trump y el Partido Republicano?

Las encuestas muestran un respaldo sorprendente

Las reacciones no se hicieron esperar, y las encuestas pintan un cuadro revelador. Según un sondeo de CBS News/YouGov realizado inmediatamente después del discurso, el 76% de los estadounidenses que lo vieron aprobaron el mensaje de Trump, mientras que sólo un 23% lo desaprobó.

Este dato es aún más llamativo si consideramos que CBS es un medio de tendencia progresista, conocido por haber editado una entrevista de la entonces candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, durante la campaña electoral del año pasado para suavizar sus declaraciones, un hecho que desató una demanda de los abogados de Trump por "interferencia electoral".

Que un canal tan crítico con el presidente reporte un apoyo tan abrumador sugiere que el mensaje de Trump caló hondo, mucho más allá de su base tradicional.

¿Qué puntos específicos entusiasmaron a los espectadores? El sondeo de CBS detalla que el 77% respaldó los recortes de gastos propuestos por Trump, una cifra idéntica al apoyo recibido por su política migratoria y el cierre de fronteras. Incluso su postura sobre las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, a menudo criticada por sectores progresistas, obtuvo un sólido 73% de aprobación.

Menos contundente, pero aún notable, fue el 65% que apoyó su defensa de los aranceles, un tema que divide opiniones por sus posibles efectos en los precios internos. Estos números reflejan un entusiasmo claro por las prioridades de Trump en sus primeros 43 días en la Casa Blanca.

CNN, una cadena abiertamente "anti-Trump", también realizó su propio sondeo. Los resultados no fueron menos sorprendentes: el 69% de los espectadores aprobó las palabras del presidente, y un 62% consideró que sus políticas llevarán al país "en la buena dirección".

Además, el 67% apoyó sus iniciativas respecto a Ucrania y Rusia, mientras que un abrumador 80% calificó de "inapropiada" la conducta de los demócratas durante el discurso, especialmente tras las interrupciones de Al Green. ¿Está Trump logrando ampliar su base de apoyo sumando no sólo a los independientes sino también a bases históricamente demócratas?

Citas que marcaron el tono

El discurso estuvo salpicado de frases que encapsulan la visión de Trump y su estilo disruptivo. Mirando directamente a la bancada demócrata, lanzó: "A un presidente en ejercicio se le permitió perseguir viciosamente a su oponente político - como yo. ¿Cómo resultó eso? No muy bien, no demasiado bien...". Este comentario desató aplausos republicanos y caras largas entre sus detractores.

Otro momento memorable llegó cuando enumeró partidas presupuestarias extravagantes de la USAID, encontradas tras el rápido y efectivo trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental comandado por Elon Musk, como "millones para programas woke en el extranjero". "¿En serio creen que eso es prioridad?", preguntó con sarcasmo el líder del movimiento MAGA.

El dirigente de 78 años también apeló a valores tradicionales: "Nuestro país ya no va a ser woke. Creemos que si una persona es médico, abogado, contador o aviador, se le tiene que ascender de acuerdo a competencia y habilidades, no por su raza o género".

En un tono más personal, afirmó: "Creo que mi vida fue salvada ese día en Butler por una muy buena razón. Fui salvado por Dios para hacer a América grande de nuevo. ¡Yo creo eso!". Y en un guiño a su base conservadora, propuso: "Quiero que el Congreso apruebe un proyecto de ley que prohíba y penalice permanentemente los cambios de sexo en los niños. Nuestro mensaje a todos los niños de Estados Unidos es que eres perfecto exactamente como Dios te hizo". La frase provocó aplausos y el levantamiento de sus asientos de todos los republicanos presentes.

Una agenda ambiciosa y un desafío a los demócratas

Trump defendió los aranceles como una herramienta para "hacer más rico y grande" al país: "Si no fabrica su producto en Estados Unidos, bajo la administración Trump, pagará un arancel, y en algunos casos, uno bastante grande".

Sobre la frontera sur, destacó que los cruces ilegales en febrero de este año fueron "los más bajos jamás registrados". La mención hace referencia a que los cruces fronterizos en ese mes cayeron a poco más de 8.000, una cifra histórica si se compara con los cientos de miles registrados mensualmente durante varios períodos de la administración Biden. Trump atribuyó este logro a las políticas implementadas en sus primeros 43 días, afirmando: "Hemos detenido la invasión".

También homenajeó a Laken Riley, asesinada en 2024 por un inmigrante ilegal, culpando a las "políticas despiadadas" de Biden: "Fue una administración fracasada". Sin dudas, el éxito de las primeras medidas aplicadas para reforzar la seguridad fronteriza explican, considerablemente, el respaldo masivo que el líder republicano está obteniendo de parte de la ciudadanía.

De cara a lo que viene, el presidente no escatimó en promesas: llegar a Marte, equilibrar el presupuesto federal, terminar la guerra en Ucrania, bajar el costo de vida y liderar una "era dorada" para Estados Unidos.

"Así que, demócratas sentados ante mí, sólo por esta noche, ¿por qué no se unen a nosotros en la celebración de tantas victorias increíbles para América?". La respuesta fue un silencio casi total, roto solo por las protestas de Green y gestos de desaprobación.

¿Por qué Trump conecta con los estadounidenses?

El éxito de Trump en este discurso no radica solo en sus promesas o en su carisma. Su apelación al "sentido común" —recortes fiscales, meritocracia, seguridad fronteriza— han tocado una fibra en un electorado cansado de “políticas de maquillaje” y discursos abstractos.

Mientras los demócratas optaron por interrupciones y gestos de rechazo, el mandatario republicano proyectó una imagen de acción y resultados tangibles. La expulsión de Al Green y la inmovilidad ante los homenajes a víctimas como Jocelyn Nungaray reforzaron la percepción de una izquierda desconectada, algo que los votantes independientes parecen estar rechazando cada vez más.

¿Qué significa que un líder, que según los medios convencionales de comunicación es tan divisivo, logre un respaldo tan amplio? Quizás la respuesta esté en la simplicidad de su mensaje: Trump habla de victorias concretas, de un regreso a valores básicos, y lo hace sin rodeos. Mientras los demócratas se enredan en protestas y acusaciones, él avanza con una narrativa que, guste o no, resuena. El martes no se escuchó sólo un discurso récord por su duración, sino un recordatorio de que, en política, el que conecta con las necesidades del pueblo suele llevarse el aplauso. Y esta vez, los estadounidenses se lo dieron con creces.