Fuerte amenaza de EE.UU. a Rusia si no se logra un acuerdo de paz en Ucrania

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha advertido de que Washington podría imponer sanciones a Rusia e incluso enviar militares a Ucrania en caso de que el presidente ruso, Vladimir Putin, no acepte un acuerdo de paz con Ucrania que garantice la independencia a largo plazo del país.

Vance ha afirmado en unas declaraciones concedidas al diario estadounidense 'The Wall Street Journal' que "hay herramientas económicas de presión y, por supuesto, hay herramientas militares de presión" que podrían ser usadas contra Moscú, antes de incidir en que Ucrania debe tener "independencia soberana" como resultado del proceso de paz.

En este sentido, el vicepresidente estadounidense ha sostenido que el envío de tropas a Ucrania si Rusia no negocia de buena fe es algo que "está sobre la mesa", después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dejara caer el miércoles que Washington no daría este paso en el marco del conflicto. El propio Hegseth aseguró el jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, negociará directamente con sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, respectivamente, con los aliados de la OTAN jugando un papel, aunque no aclaró si estos contactos tendrán lugar en una mesa de negociación.

Sobre las garantías de seguridad que se puedan ofrecer a Ucrania o el apoyo militar a Kiev durante las propias negociaciones, argumentó que la ayuda militar futura "estará en la mesa", ya sea para incrementarla o reducirla, algo que avanzó que usará Washington como "palo o zanahoria" para avanzar en el acuerdo con Ucrania y Rusia. Trump mantuvo recientemente una conversación telefónica con Putin en la que abordaron la guerra en Ucrania y se comprometieron a iniciar negociaciones "de inmediato" para acabar con el conflicto. El presidente ruso apoyó la tesis de su homólogo estadounidense de que ha llegado el momento de que Rusia y Estados Unidos dejen de lado sus diferencias y "colaboren".

Vance ha amenazado a Rusia. (Wikipedia)

