¿Qué dijo Trump sobre el accidente aéreo?

El presidente estadounidense Donald Trump inició la conferencia con un momento de silencio por las víctimas y elogió los esfuerzos de los socorristas tras el accidente en el que un avión y un helicóptero colisionaron sobre el río Potomac, cerca del Aeropuerto Nacional Reagan, en Washington DC. Luego, el máximo mandatario aprovechó el momento de crisis para criticar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) impulsadas por la administración de Joe Biden tras el accidente aéreo.

Posteriormente, se refirió al accidente como “un momento de angustia” para la nación y dijo que ahora hay una “investigación sistemática y exhaustiva” en marcha, dirigida por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. Este es el accidente aéreo más mortal en Estados Unidos desde noviembre de 2001, con un total de 67 víctimas.

El presidente fue muy crítico con respecto a las políticas implementadas por Biden

Trump afirmó que los estándares para el reclutamiento y la contratación en el Control de Tráfico Aéreo se habían vuelto laxos por culpa de sus predecesores demócratas, afirmando: “Debemos tener solo los estándares más altos para quienes trabajan en nuestro sistema de aviación. Cambié los estándares de Obama, que eran muy mediocres en el mejor de los casos, a extraordinarios. Recuerden que solo las personas con el intelecto más alto y psicológicamente superiores podían calificar para controladores de tráfico aéreo. Eso no era así antes de llegar allí... y luego, cuando dejé el cargo y Biden asumió, los cambió de nuevo a niveles más bajos que nunca".

El presidente continuó siendo muy crítico respecto a las políticas de contratación impuestas por Biden y Obama, y dijo: "Si encontramos que las personas no son competentes, no seguirán trabajando. Vimos la forma en la que se comunicaban desde la torre en el momento del accidente. Esta es gente que no debería tener este trabajo en particular". Además, agregó que, en este momento, no son importantes los nombres de los culpables; solo se observa una gran falta de comunicación entre la torre de control, las personas de American Airlines y los pilotos del helicóptero.

Con respecto a cómo llegó a la conclusión de que la principal razón del accidente fue la falta de capacidad de los controladores, contestó: "Tengo sentido común; desafortunadamente, otra gente no. Queremos gente brillante cumpliendo estas tareas. Es un gran juego de ajedrez: si tienes 60 aviones viniendo en muchas direcciones en poco tiempo y se está trabajando con computadoras muy complejas, quienes estén a cargo deben ser mentes brillantes".

En el accidente se encontraban reconocidos patinadores rusos y estadounidenses

Cuando se le consultó sobre qué análisis hacía del accidente, comentó: "El análisis que hago es que, basado en la visión, mucha gente sabía lo que pasaba y veía lo que pasaba, pero las advertencias fueron dadas muy tarde, como si fueran unos segundos tardíos después del accidente. El helicóptero debió ver hacia dónde iba; alguien con visión perfecta no puede no haber visto el avión en esa dirección". Además, agregó que aún se desconoce qué hacía un helicóptero del ejército en esa zona y que son cosas que se irán conociendo conforme avance la investigación.

Trump anunció que ya se conocen las nacionalidades de todas las víctimas, las cuales serán reveladas en unas horas, y que coordinará con el gobierno ruso de Putin para enviar los cuerpos de los ciudadanos rusos fallecidos en el accidente aéreo.

Finalmente, Trump volvió a criticar las políticas DEI impuestas por los anteriores mandatarios, comentando que nunca debieron cambiarse las órdenes originalmente establecidas, y afirmó que ya contrató a las personas para esos roles: "Desde el momento que asumí, contratamos a las mejores personas posibles para este puesto, porque siempre dije que no era apropiado lo que hacían. Les gusta hacer cosas (los demócratas) y las llevan muy lejos. No culpo a los controladores aéreos, pero hay cosas que se pueden cuestionar".