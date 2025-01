La durísima carta de Petro contra Trump tras las sanciones aplicadas por Estados Unidos a Colombia

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá sanciones a Colombia, como subir a un 25% los aranceles de las importaciones originarias de ese país, luego de que el presidente Gustavo Petro no autorizó el aterrizaje de dos aviones militares con migrantes deportados desde el país norteamericano.

Entre otras de las sanciones, Trump decidió anular las visas de Petro y de todos los funcionarios de su Gobierno. De hecho, horas atrás la Casa Blanca había decidido cerrar temporalmente la oficina que emite visas en su embajada ubicada en Bogotá, lo que se hará efectivo desde este lunes.

En el medio de este clima de tensión, el presidente colombiano Gustavo Petro utilizó su cuenta oficial en la red social X para dejarle un mensaje a su homólogo, cargado de ironías y advertencias. "Trump, a mi no me gusta mucho viajar a los EEUU, es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias, me gusta ir a los barrios negros de Washington, allí ví una lucha entera en la capital de los EEUU entre negros y latinos con barricadas, que me pareció una pendejada, porque deberían unirse", comenzó.

Luego, resaltó una serie de personajes estadounidenses. "Confieso que me gusta Walt Withman y Paul Simon y Noam Chomsky y Miller. Confieso que (Nicola) Sacco y (Bartolomeo) Vanzetti, que tienen mi sangre, en la historia de los EEUU, son memorables y les sigo. Los asesinaron por líderes obreros con la silla eléctrica, los fascistas que están dentro de EEUU como dentro de mi país", agregó.

"No me gusta su petróleo, Trump, va a acabar con la especie humana por la codicia. Quizás algún día, junto a un trago de whisky que acepto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto, pero es difícil porque usted me considera una raza inferior y no lo soy, ni ningún colombiano", señaló.

"Así que si conoce alguien terco, ese soy yo, punto. Puede con su fuerza económica y su soberbia intentar dar un golpe de estado como hicieron con Allende. Pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted. No quiero esclavistas al lado de Colombia, ya tuvimos muchos y nos liberamos. Lo que quiero al lado de Colombia, son amantes de la libertad. Si usted no puede acompañarme yo voy a otros lados. Colombía es el corazón del mundo y usted no lo entendió, esta es la tierra de las mariposas amarillas, de la belleza de Remedios, pero también de los coroneles Aurelianos Buendía, de los cuales soy uno de ellos, quizás el último", escribió.

En otro pasaje, escribió: "A usted no le gusta nuestra libertad, vale. Yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos. Estrecho las manos de los blancos libertarios herederos de Lincoln y de los muchachos campesinos negros y blancos de los EEUU, ante cuyas tumbas lloré y recé en un campo de batalla, al que llegué, después de caminar montañas de la toscana italiana y después de salvarme del Covid".

En ese sentido, Petro advirtió: "Ellos son EEUU y ante ellos me arrodillo, ante más nadie".

Para cerrar, expresó: "Su bloqueo no me asusta; porque Colombia además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo. Se que ama la belleza como yo, no la irrespete y le brindará su dulzura. Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano 50% de arancel para entrar a EEUU, yo hago lo mismo. Que nuestra gente siembre maíz que se descubrió en Colombia y alimente al mundo".