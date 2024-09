La nueva arma "kamikaze" que presentó China y que alarma a Estados Unidos

Esta semana North Industries Group Corporation Limited (Norinco), una de los mayores contratistas de defensa de la República Popular China, presentó un dron kamikaze de largo alcance que puede llegar a Taiwán e incluso superar en alcance, velocidad y rendimiento a los drones de los Estados Unidos.

Según se informó, este dron tiene un alcance de 200 kilómetros, una velocidad de crucero de 144 km/h y puede permanecer en el aire durante 105 minutos. Además, este vehículo no tripulado puede utilizar munición flotante y permanecer suspendido en el aire encima de un potencial objetivo antes de impactar.

Este nuevo dron fue comparado con su contraparte estadounidense, el Switchblade 600 que puede volar a una velocidad de hasta 1190 km/h, solo puede volar durante 40 minutos y cuenta con una autonomía de entre 40 y 80 km. Más este vehículo aéreo no tripulado destaca por su velocidad de ataque, ya que puede alcanzar los 185km/h.

"Las municiones merodeadoras como la serie Switchblade de EE.UU. combinan las características de los drones y los misiles con ventajas como un largo tiempo de vuelo, un amplio rango de acción, uso flexible y diversos estilos de penetración”, explicó el equipo de investigación del Instituto de Investigación de Tecnología de Control Moderno de Xian de Norinco .

Este dron superaría con facilidad al Switchblade de estados unidos. Foto: Shutterstock

En el medio "The South China Morning Post (SCMP)" se explica que tanto el dron estadounidense como el chino utilizan el modelo de hélice plegable de dos palas, un modelo común en el nicho de los vehículos aéreos no tripulados. No obstante, agregaron que la munición que estos nuevos drones podrían producirse a bajo costo, lo que da una ventaja a China en una hipotética carrera armamentística.

Alerta en Taiwán y Estados Unidos

Si bien no se anunció de manera oficial, este nuevo dron "kamikaze" chino tiene el alcance necesario para llegar a Taiwán en un eventual intento del Gobierno chino de recuperar la isla.

Por otro lado, Estados Unidos ya ha previsto una defensa en caso de que China intente capturar Taiwán por la fuerza. Bajo el programa “Replicator”, ha revelado planes para inundar el estrecho de Taiwán con grandes cantidades de drones económicos y "atrayentes", diseñados para obstaculizar cualquier esfuerzo militar chino.