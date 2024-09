Crisis en Bolivia: Luis Arce acusó nuevamente a Evo Morales de desestabilizar el país

Bolivia atraviesa horas difíciles producto de la tensión permanente entre Luis Arce, actual presidente, y Evo Morales, antiguo líder del Estado Plurinacional de Bolivia. El conflicto interno entre ambos referentes del partido Movimiento al Socialismo (MAS) impacta sobre la política y la administración nacional. En ese contexto, Arce apuntó contra Morales: "Estás dispuesto a poner en riesgo la vida del pueblo".

Evo Morales, que fue depuesto en 2019 tras celebrar elecciones y hacerse con la presidencia nuevamente, aunque la Constitución se lo prohibía, fue acusado por el presidente Luis Arce de atacar la estabilidad boliviana para fortalecerse para una nueva candidatura. En un mensaje televisivo, el presidente, en compañía de los principales referentes sociales del país, señaló a la figura de Morales en medio de una difícil situación que atraviesa el país desde varios meses atrás.

"¡Basta, Evo! He tolerado en silencio tus ataques, mentiras y calumnias, pero poner en riesgo la vida del pueblo es algo que no voy a permitir (...). Estás dispuesto a poner en riesgo la vida del pueblo solo por querer ser candidato una vez más, sabiendo que no puedes", disparó Luis Arce, de cara a las elecciones de 2025.

A pesar de provenir ambos de la misma fuerza política, MAS, luego de la crisis presidencial de 2019-2020, el apoyo a Luis Arce por parte de Evo Morales fue clave para que este llegara a la presidencia, pero el intento de despegarse de su figura terminó con una guerra política sin cuartel y una imagen presidencial que se debilita.

En parte de su discurso, Arce criticó a Morales por el bloqueo de caminos por parte del campesinado del Altiplano de La Paz, aliados con el expresidente. Por su parte, el histórico líder socialista e indigenista anunció una nueva marcha desde Caracollo hasta La Paz, sede de Gobierno, para exigirle a la Casa Grande del Pueblo que garantice condiciones económicas, abastecimiento de combustible y que se le permita a Evo Morales ser candidato presidencial a pesar de estar prohibido por la Constitución de 2009, promulgada por el propio Morales.