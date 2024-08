El extraordinario hallazgo de agua líquida por primera vez en el interior de Marte

Un grupo de científicos descubrió una reserva de agua líquida en Marte, en las profundidades de la corteza rocosa del planeta.

El hallazgo procede de un nuevo análisis de los datos del Mars Insight Lander de la NASA, que aterrizó en el planeta en 2018.

El vehículo llevaba un sismómetro que registró cuatro años de vibraciones (terremotos marcianos) en las profundidades del planeta rojo.

El análisis de esos temblores -y de cómo se mueve exactamente el planeta- reveló "señales sísmicas" de agua líquida.

Aunque en los polos marcianos hay agua congelada y hay evidencias de vapor en la atmósfera, ésta es la primera vez que se encuentra agua líquida en el planeta.

Los resultados se publicaron en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

La misión científica del Insight finalizó en diciembre de 2022, después de que el módulo de aterrizaje permaneciera quieto escuchando "el pulso de Marte" durante cuatro años.

En ese tiempo, la sonda registró más de 1.319 sismos.

Midiendo la velocidad a la que viajan las ondas sísmicas, los científicos averiguaron por qué material es más probable que se desplacen.

"Se trata en realidad de las mismas técnicas que utilizamos para buscar agua en la Tierra, o para explorar petróleo y gas", explicó el profesor Michael Manga, de la Universidad de California en Berkeley, que participó en la investigación.

El análisis reveló depósitos de agua a profundidades de entre 10 y 20 km dentro de la corteza marciana.

La molécula de la evolución

El nuevo hallazgo puede explicar adónde se fue el agua que antes irrigaba los ríos de Marte hace millones de años.

"Comprender el ciclo del agua en Marte es fundamental para entender la evolución del clima, la superficie y el interior", afirmó el investigador principal, el Dr. Vashan Wright, del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego.

El profesor Manga añadió que el agua es "la molécula más importante en la evolución de un planeta". Este hallazgo, dijo, responde a la gran pregunta de "¿adónde fue a parar toda el agua de Marte?".

Los estudios de la superficie de Marte -con sus canales y ondulaciones- demuestran que, en el pasado, hubo ríos y lagos en el planeta.

Pero desde hace 3.000 millones de años es un desierto.

Parte de esa agua se perdió en el espacio cuando Marte perdió su atmósfera. Pero, según el profesor Manga, aquí en la Tierra, "gran parte de nuestra agua es subterránea y no hay razón para que no sea así también en Marte".

Atrapada en las profundidades

El Mars Insight Lander de la NASA logró aterrizar con éxito en Marte en noviembre de 2018.

La sonda Insight sólo pudo captar datos directamente de la corteza terrestre que tenía debajo, pero los investigadores esperan que haya depósitos similares en todo el planeta. De ser así, estiman que hay suficiente agua líquida en Marte como para formar una capa en la superficie de más de 800 metros de profundidad.

Sin embargo, señalan, la ubicación de estas aguas subterráneas marcianas no es una buena noticia para los multimillonarios con planes de colonización de Marte que podrían querer explotarlas.

"Está atrapada a 10-20 km de profundidad en la corteza", explica el profesor Manga.

"Perforar un agujero a 10 km de profundidad en Marte -incluso para [Elon] Musk- sería difícil", comentó a BBC News.

El descubrimiento también podría señalar otro objetivo para la actual búsqueda de pruebas de vida en Marte.

"Sin agua líquida, no hay vida", explica Manga. "Así que si hay entornos habitables en Marte, éstos pueden estar ahora en las profundidades del subsuelo".