Renunció el primer ministro de Bélgica tras los resultados en las elecciones

El primer ministro belga, Alexander De Croo, del partido liberal flamenco Open Vld, anunció este domingo su dimisión tras los malos resultados obtenidos por su formación en las elecciones federales y regionales en Bélgica.

"Para nosotros fue una noche especialmente difícil, perdimos", dijo un De Croo conmovido, que no pudo evitar las lágrimas en una comparecencia en la que felicitó a los ganadores, el partido nacionalista flamenco N-VA y el de ultraderecha Vlaams Belang, así como al partido socialista flamenco Vooruit, que también logró buenos resultados.

Reflexionando sobre los malos resultados del partido liberal flamenco, que contrastan con los buenos logrados por los liberales francófonos (MR) en Bruselas y Valonia, De Croo consideró que solo ha sido "la figura decorativa de esta campaña".

"Éste no es el resultado que esperaba y no eludiré mis responsabilidades. A partir de mañana dimitiré como primer ministro (...) Me concentraré plenamente en los asuntos de actualidad. Prepararé todo para una buena transmisión a mi sucesor o sucesores", señaló.

Al evaluar los resultados obtenidos, De Croo admitió que por ahora su formación tiene "muchas más preguntas que respuestas", pero aseguró que su partido es "combativo y resiliente" y volverá "más fuerte"