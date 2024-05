Fuertes declaraciones de Donald Trump contra Joe Biden tras ser declarado culpable

El expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) aseguró este viernes que sigue liderando los sondeos para las elecciones presidenciales de noviembre próximo porque el pueblo entiende que el juicio en el que el jueves fue declarado culpable fue "un juicio amañado".

En su primera conferencia de prensa celebrada en el rascacielos que lleva su nombre en la Quinta Avenida de Nueva York, Trump citó una encuesta del Daily Mail, realizada 'en caliente' tras conocerse el veredicto, que le da una ventaja de 6 puntos frente a su rival demócrata, el actual presidente, Joe Biden.

Las declaraciones de Trump se dan en tono electoral y el expresidente de Estados Unidos sostiene que: "Si me hicieron esto a mí, se lo pueden hacer a cualquiera".

A su vez, Trump confirmó que va a apelar el fallo. "No nos permitieron traer a testigos, no nos permitieron hablar, no nos permitieron hacer nada", dijo. "El juez fue un tirano", concluyó, en alusión al juez Juan Merchan, que presidió el tribunal.

"Vamos a apelar esta estafa", aseguró.