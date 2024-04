Asombro en Europa por un invento argentino: la IA casera para bloquear el reggaeton

Según ha contado Roni Bandini, el descubrimiento vino a su mente tras soportar los castigos auditivos de un vecino gusto de oír reggaeton a todo volumen.

El hallazgo científico surgió cuando Roni, programador y artista de Argentina, se hartó del parlante con Bluetooth de su vecino, a horas insospechadas.

Según indica, el vecino no aceptaba bajar el volumen, entonces Bandini se puso a trabajar e, tras una investigación científica, logró inventar una máquina a la que llamó 'Reggaeton Be Gone', cuya aplicación, basada en el uso de inteligencia artificial, explica en un video viral.

Ahora, la agencia de noticias Euronews, de la Unión Europea, se ha ocupado de su invento, indicando que "se trata de una caja equipada con un micrófono, un pequeño ordenador y un algoritmo que detecta cuándo suena una canción de reggaeton e interfiere con el altavoz en el que se está reproduciendo. Bandini compartió su historia en un video viral. No sólo muestra el funcionamiento del dispositivo, sino que también explica cómo lo fabricó, utilizando materiales fáciles de conseguir y un código programado por él mismo".

Lo que Bandini hizo fue someter a entrenamiento a un modelo de inteligencia artificial (IA), de modo que reconociera canciones de reggaeton. Luego, subió el paquete de información a Edge Impulse, una plataforma de desarrollo de aprendizaje automático. Y lo hizo con éxito.

Ahora, reflexiona el programador: "creo que interferir en el altavoz de un vecino puede ser ilegal, pero por otro lado escuchar reggaeton todos los días a las 9:00 debería ser definitivamente ilegal".

Explica Euronews que, "una vez que la IA estuvo lista, llegó el momento del hardware. El programador dice que añadió un frontal impreso en 3D y una pequeña pantalla OLED a una caja metálica. Dentro, colocó una Raspberry Pi 3 en la que cargó el modelo de IA que había entrenado. Para detectar la música, añadió un micrófono y escribió un código Python para monitorizarlo y enviar los sonidos al software de reconocimiento".

No al reggaeton

En su video, Bandini revela que "si la inferencia supera un nivel de reconocimiento, por ejemplo, un 75% de certeza de que es el género preferido de mi vecino, la máquina envía múltiples peticiones y paquetes [vía Bluetooth] al altavoz, del que tengo la dirección MAC, para apagarlo o al menos interferir el audio".

El programador, para su hallazgo científico, tomó influencias "en TV-B-Gone, un mando a distancia universal lanzado en 2004 capaz de apagar televisores en lugares públicos como tiendas, bares y salas de espera. Fue creado por Mitch Altman, un hacker e inventor estadounidense. Su invento se ha hecho viral, pero él se niega a hacer negocio con él. "Entiendo la enorme oportunidad comercial de fabricar este equipo y venderlo en masa, pero como dijo Bartleby, 'preferiría no hacerlo'", escribió en un post en Medium", cierra Euronews.

