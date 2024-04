"Fue muy feo": así vivió una joven argentina el gran terremoto en Taiwán

“Fue muy feo”, afirmó a EFE la estudiante argentina Brenda Hesse sobre el terremoto que este miércoles sacudió las costas de Taiwán, causando al menos nueve muertos, más de 700 heridos y cuantiosos daños materiales.

Hesse, que se encuentra estudiando chino en Taipéi con una beca del Gobierno taiwanés, se dirigía hacia la universidad en bicicleta cuando el suelo comenzó a temblar, a las 7.58 de la mañana local (23.58 GMT del martes).

“Ahí veo que los árboles y los toldos están temblando, pero fue al llegar a la universidad y sentarme cuando noté que se estaba moviendo y que era un sismo”, relató la joven.

Según la estudiante, el terremoto se prolongó durante una hora y media con réplicas, temblores “espaciados, pero muy fuertes”.

“Fue feo, fue rara la sensación de no saber cómo estaba todo afuera (…). Uno dentro del edificio no es del todo consciente de la magnitud que está teniendo todo fuera, no sabía si había muchos destrozos, hasta dónde estaba todo bien o todo mal para yo transmitir tranquilidad a mis allegados en Argentina”, explicó Hesse.