Aseguran que un misil ruso derribó el avión de Azerbaijan Airlines

Desde el Gobierno de Azerbaiyán confirmaron que un misil de la defensa aérea de Rusia impactó contra el vuelo de Azerbaijan Airline que se desplomó en Aktau, Kazajistán, tras desviarse de su viaje de Bakú a Grozni, en Chechenia. En el siniestro fallecieron casi 40 personas y alrededor de otros 30 resultaron heridos tras el intento de aterrizaje de emergencia de la aeronave en suelo kazajo.

Según indicaron las autoridades azeríes, el misil se disparó contra el avión cuando este ingresó al espacio aéreo ruso para cumplir con la ruta de vuelo y se acercó hasta Grozni, como parte de ejercicios aéreos rusos en la región. El proyectil habría explotado cerca de la aeronave en pleno vuelo, lo que provocó daños graves en el fuselaje y llevó a la tripulación a intentar un aterrizaje de emergencia.

“Los sistemas de navegación GPS del avión quedaron bloqueados durante toda la trayectoria de vuelo sobre el mar”, indicaron desde Bakú, algo que también puede observarse en FlightRadar24, donde se ven líneas punteadas que suponen la ruta que siguió el avión entre la costa occidental y la oriental del Mar Caspio.

Las líneas punteadas marcan el recorrido que se presupone pero se desconoce por quedar desconectado del GPS. Fuente: Flightradar24.

Según se informó, el vuelo de Azerbaijan Airlines buscó en primer lugar realizar el aterrizaje de emergencia en suelo ruso, pero las autoridades locales no lo permitieron y empujaron a la tripulación a dirigirse hacia Kazajistán, donde terminó impactando en la localidad costera de Aktau.

La ruta que debía seguir el vuelo de Azerbaiyán que partió en dirección a Rusia. Fuente: Flightradar24.

La tragedia no pudo evitarse a pesar de haber logrado un aterrizaje de emergencia y no haberse ido a pique, ya que al tocar suelo se partió en dos partes y quedó envuelto en fuego. El incidente no colabora con los tensos vínculos entre Moscú y Bakú, que persisten como con casi todos los países que estuvieron bajo el yugo soviético, algo que intensifica aún más un tiempo muy inestable de la esfera de influencia rusa.

Desde Rusia, hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales sobre las acusaciones que pesan sobre las autoridades de dicho país y la comunidad internacional sigue con detenimiento el curso de las investigaciones.