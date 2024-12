Paco Ignacio Taibo II y su eterno desafío de unir la cultura a los cambios políticos y sociales

Desde Ciudad de México, México

Paco Ignacio Taibo II, a sus 75 años, logró uno de los propósitos por los que batalló durante toda su vida: que las transformaciones políticas tengan su acompañamiento a nivel cultural. Así, en 2019 llegó a ser el director de la editorial estatal mexicana Fondo de Cultura Económica, de la mano de su amigo Andrés Manuel López Obrador. Firme defensor de la 4T (la cuarta transformación de México que el partido gobernante Morena propone para su país), sostiene en una entrevista con MDZ: "No creo que una transformación política radical sea posible sin una presión cultural que la acompañe" y remarca: "Es un proceso conjunto".

Lo veo llegar a 50 metros. Camina despacio y se mueve con una dificultad que no llega a ser un rengueo. Lo distingo por su remera roja, su vaquero azul y su cigarro en la punta de la boca. Tiene que ser él. En el trayecto que hace para llegar a la cuidada librería Rosario Castellanos, una de las que está bajo su conducción en el barrio de Condesa, al menos tres personas lo frenan para saludarlo y dejarle un cariñoso mensaje. "Tus libros marcaron mi vida", fue el que llegué a escuchar. Él da la mano, saluda y sigue.

Antes de sentarse en la mesa, lanza una primera aclaración: "No esperes que sea un todólogo". No se ríe. Arranco la entrevista con una pregunta general, esperando un desarrollo, que no llega.

—¿Cómo está México?

— Bien, bien.

— ...

— No esperes respuestas más largas que esas.

Mientras conversamos a Paco lo esperan una serie de reuniones. Es jueves por la mañana, el día que viene a esta librería para reunirse con los directores de las distintas áreas y planificar distintas actividades culturales de la editorial, incluida la que más le duele: la reunión comercial. "Ves esa señora de ahí, sólo viene a darme malas noticias", dice, ahora sí, con risas.

Milei, un fenómeno editorial que también pega en México

México no está exento del fenómeno editorial que es Javier Milei. Sus libros venden y todo lo que gire alrededor de su figura llama la atención en jóvenes, empresarios, trabajadores y también en intelectuales. Taibo II no titubea a la hora de pararse en la vereda de enfrente del presidente libertario. Eso se refleja en la selección de libros que ofrece esta librería. Al ingresar, el primer libro que se ve tiene una portada blanca y en letras negras el título se pregunta: "¿Por qué ganó Milei?". El trabajo de Javier Balsa analiza con un tono crítico la llegada del presidente libertario al poder en Argentina.

Llegó hace pocos días de la Argentina. Le llamó la atención ver "un peronismo tan fragmentado". "Lo veo incapaz de unificarse frente a figuras como Milei que utiliza un discurso que propone ‘liberar’ al país del aparato estatal, pero en realidad busca consolidar un Estado autoritario y neoliberal", analizó. Los libros de la colección Vientos del pueblo. Foto: Antonio Riccobene/MDZ

Aunque se resiste a opinar sobre otros países (porque no es un todólogo), contrapone con el caso del partido Morena, donde Andrés Manuel López Obrador consiguió cederle el mando a Claudia Sheinbaum y los votos acompañaron. "La clave es sencilla: tener políticas que mejoren la vida de las personas", indica.

"México se ha convertido en un faro para América Latina. Su avance demuestra que es posible construir un proyecto progresista sustentable", remarca.

Vientos del pueblo, la colección que busca llevar el libro a nuevos lectores

La materialización de su objetivo se dio con la colección Vientos del pueblo, una tirada de autores contemporáneos como Julieta Fierro y clásicos como Alejandro Zambra ilustrados, con tapas a color. Estos llevan un precio notablemente más bajo que los del resto del mercado, van entre los 15 y los 20 pesos mexicanos, que representan 0,75 y un dólar.

Con esto apunta a que más personas en su país tengan alguna lectura a su alcance. Taibo está convencido que "la lectura es democracia. Mexicano que lee es más listo que mexicano que no lee, no hay ninguna duda".

"Nuestro papel es promover el acceso al libro, que es clave en la transformación cultural. Hemos reducido los precios de los libros significativamente. Esto busca derribar la barrera del precio como obstáculo para la lectura", explicó sobre el trabajo que realiza. La librería Rosario Castellanos en CDMX. Foto: Antonio Riccobene/MDZ

Otro de los ejes que desarrolla con la editorial tiene que ver con que cada librería sea un centro cultural. "La idea es que las librerías sean espacios culturales, no solo comerciales. Esto no es novedoso, pero es una lógica que nos parece fundamental mantener", explicó.

El FCE está presente en diez países de Latinoamérica, entre los que se destaca Argentina, Colombia, Chile y Uruguay. "Editamos libros a un ritmo impresionante: un libro y medio al día, entre novedades y reediciones. Además, mantenemos alrededor de 20.000 salas y clubes de lectura en México, donando libros para que funcionen".

Su relación con la industria editorial no nació con su llegada al FCE, escribió alrededor de cincuenta libros de ficción y de no ficción entre los que se destaca la novela negra policial, el ensayo político por su activismo de izquierda y sus trabajos periodísticos que se ven en las biografías que escribió de Pancho Villa y el Che Guevara.

A los 75 años eligió abrirse a una nueva pelea: la disputa por el tiempo en los jóvenes. "Es una batalla por ganar su momento libre". "Las distracciones actuales los alejan del libro, el cine y el teatro. Por eso promovemos espacios que los acerquen a estas expresiones culturales".

Aunque su tiempo apremia, antes de cerrar la entrevista lanzó una recomendación literaria: El rencor, de Fabricio Mejía Madrid. Una novela que trata sobre la política mexicana en la que analizan los detalles del Partido Único y la esperanza de un pueblo por mejorar su condición.