Guerra de Ucrania: militares norcoreanos tuvieron internet libre por primera vez en Rusia y vieron porno

Hace una semana, el gobierno de los Estados Unidos denunció que unos ocho mil soldados provenientes de Corea del Norte se encontraba en Rusia cerca de la frontera ucraniana, para ayudar al Kremlin a luchar contra Ucrania. Hace unas horas, trascendió por un periodista del Financial Times que algunos de los soldados de las tropas norcoreanas, que nunca habían tenido acceso a internet sin restricciones, aprovecharon para ver una importante cantidad de pornografía desde sus dispositivos electrónicos.

"Una fuente habitualmente fiable me dice que los soldados norcoreanos desplegados en Rusia nunca antes habían tenido acceso sin restricciones a Internet. Como resultado, se están atiborrando de pornografía", posteó Gideon Rachman, periodista del Financial Times.

Ante la preguntas de diferentes periodistas, el portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, teniente coronel Charlie Dietz, respondió: "Por entretenido que suene, no puedo confirmar ningún hábito norcoreano de Internet o actividades extracurriculares virtuales en Rusia".

Evidentemente la restricción de acceso a internet por parte del gobierno norcoreano no tiene un contenido moral, acerca del acceso a la pornografía, si no uno político de limitación de información a la que accede la población Esto se demuestra por las múltiples actividades sexuales reprobables que realizan militares y funcionarios de este país sin ninguna reprimenda del régimen de Kim Jong Un.

Denuncias de abuso sexual contra militares y funcionarios norcoreanos

Según la organización de Derechos Humanos internacional The Human Right Watch, en el informe “Lloras de noche pero no sabes por qué”: violencia sexual contra las mujeres en Corea del Norte", hay múltiples denuncias de mujeres contra militares norcoreanos por abusos, violaciones y acosos de parte de militares jerárquicos norcoreanos que el Gobierno nunca investigó.

“La violencia sexual en Corea del Norte es un secreto abierto, no abordado y ampliamente tolerado”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “La mujer norcoreana probablemente diría ‘Yo también’ si pensara que hay alguna forma de obtener justicia, pero sus voces son silenciadas en la dictadura de Kim Jong Un”.