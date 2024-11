Aseguran que Ucrania podría crear una bomba atómica, pero Kiev lo niega

Un informe del diario británico The Times reveló que Ucrania tiene la capacidad de fabricar una bomba atómica rudimentaria en cuestión de meses y que lo haría con el fin de atacar a Rusia, algo que desmintió el gobierno de Volodímir Zelenski: "Ucrania está comprometida con el Tratado de No Proliferación Nuclear; no tenemos, desarrollamos o queremos adquirir armas nucleares". Mientras tanto, miembros de la Organización Tratado del Atlántico Norte (OTAN), buscarían actuar como mediadores y negociar la paz en Europa Oriental.

The Times indicó que Kiev estaría en condiciones de emular a Fat Boy, la bomba lanzada sobre Nagasaki en 1945 por los Estados Unidos de América, en el marco del fin de la Segunda Guerra Mundial y la resistencia del Imperio de Japón. Según dicho medio, esta medida la tomarían en caso que Washington DC deje de brindar apoyo a Ucrania, teniendo en cuenta los vínculos más "amistosos" de Vladímir Putin y el presidente americano electo, Donald Trump.

El dato que publicó The Times surgió, según indicaron, de un think tank dirigido al Ministerio de Defensa de Ucrania en el que aseguraron que “crear una bomba atómica simple, como lo hizo Estados Unidos en el marco del Proyecto Manhattan, no sería una tarea difícil 80 años después”. Al mismo tiempo, aclararon que, ante la falta de tiempo en plena guerra con Rusia, Ucrania dependería del uso del plutonio extraído de barras de combustible gastadas de reactores de nucleares, ya que no cuenta con las grandes instalaciones necesarias para enriquecer uranio.

Ante tal información, el Gobierno ucraniano, el vocero Gueorgui Tiji, del Ministerio de Exterior, desestimó tal posibilidad que planteó The Times en una publicación de X. Además, cabe señalar que el funcionario trabaja de manera conjunta con el Organismo Internacional de Energía Atómica, el cual no permite el uso militar del desarrollo nuclear.

Sin especificarse cuales, miembros europeos de la OTAN destacaron su interés en una pronta pacificación del conflicto que ya lleva más de dos años y repercute en toda la región, principalmente, por el acceso a materia prima y la caída del mercado bilateral con el gigante euroasiático. Estos, buscarían forzar a la alianza transatlántica a actuar como árbitro para un acuerdo entre Kiev y Moscú, aunque los rusos podrían resistirse, en base a que esta entidad tenga una posición parcial durante la negociación.