Emmanuel Macron pidió frenar la venta de armas a Israel y provocó la furia de Benjamín Netanyahu

El presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunció a favor de que se deje de suministrar armas a Israel que sirvan para atacar la Franja de Gaza, siguiendo el ejemplo de Francia, y aseveró que "no se lucha contra el terrorismo sacrificando a la población civil". La postura del mandatario desató una fuerte respuesta del ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Qué vergüenza", respondió el representante hebreo mediante en vídeo este sábado por la noche, en la que también criticó al resto de países occidentales que secundan las opiniones de Macron.

En una entrevista realizada en la radio France Inter: el gobernante europeo sostuvo que "la prioridad es que volvamos a una solución política". En ese sentido, pidió que los envíos de armas a Israel utilizadas para atacar Gaza se detengan, como parte de un esfuerzo para parar los combates.

"Creo que la prioridad hoy es que volvamos a una solución política, que dejemos de entregar armas para combatir en Gaza. Francia no envía ninguna. Nuestra prioridad ahora es evitar la escalada. El pueblo libanés no debe ser sacrificado también, Líbano no puede convertirse en otra Gaza", planteó.

El Jefe de Estado francés no citó los países que tiene que dejar de vender armamento al Estado hebreo, aunque Estados Unidos figura, con diferencia, como el principal abastecedor.



Según el mandatario galo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ignorado a parte de la comunidad internacional. "Ya se lo he vuelto a decir al primer ministro y creo que es un error, un error también para la propia seguridad de Israel, porque vemos en las opiniones públicas de la región un resentimiento que está naciendo", insistió.

La reacción de Netanyahu

En un video pregrabado difundido por su oficina, Netanyahu declaró que su país “ganará con o sin su apoyo”, en relación a Macron. "Mientras Israel lucha contra los barbarismos liderados por Irán, los países civilizados deberían posicionarse junto a él", sostuvo.

"Todos los países civilizados deberían apoyar firmemente a Israel. Sin embargo, el presidente Macron y otros dirigentes occidentales ahora están pidiendo embargos de armas contra Israel. Qué vergüenza", aseguró el premier.

En su discurso, aseguró que su Ejército lucha "por la paz y la seguridad en el mundo" y fue más allá: "¿Irán está imponiendo un embargo de armas a Hezbollah, a los hutíes, a Hamas y a sus otros representantes? Por supuesto que no".

Hace más de diez días, Israel lanzó una intensa campaña de bombardeos contra el Líbano, especialmente en el sur, el valle de la Becá -este- y Beirut -en los suburbios del sur, conocidos como Dahye, pero también en el centro de la capital en dos ocasiones.



El pasado martes emprendió además sus operaciones terrestres contra el país vecino, en las que han muerto nueve soldados y las fuerzas estiman que han matado a uno milicianos del grupo proiraní.



Desde que comenzó este despunte de las hostilidades, más de 2.000 libaneses han muerto y 1,2 millones se han visto obligados a desplazarse por los bombardeos israelíes