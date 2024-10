La promesa de Donald Trump a miles de latinos: "Les traeré..."

Durante un mitin en Pensilvania, el expresidente Donald Trump (2017-2021) prometió traer una nueva prosperidad económica para los latinos en Estados Unidos y defendió que, de llegar nuevamente a la presidencia, "toda la comunidad hispana estará muy agradecida".

Trump, quien se dirigió a sus seguidores en la ciudad de Allentown, un área de mayoría hispana y con una importante población puertorriqueña, aseguró: "Les traeré el mejor futuro a los puertorriqueños y a los hispanoestadounidenses (...) cuidaré de sus familias, defenderé la religión y traeré de vuelta puestos de trabajo, riqueza y fábricas".

Acompañado por el senador de origen cubano Marco Rubio, Trump centró su mensaje en el impacto positivo que, según él, sus políticas pueden tener para los latinos en EE.UU. Sin embargo, el exmandatario también reiteró su postura crítica hacia los migrantes recién llegados, a quienes catalogó de "criminales", reafirmando un discurso anti-migrante que ha marcado sus campañas.

Las elecciones en Estados Unidos serán el 5 de noviembre.

Esta promesa a los latinos llega en un contexto tenso para la campaña, tras el rechazo generalizado a comentarios xenofóbicos emitidos por un comediante en un evento reciente en Nueva York, donde tildó a Puerto Rico de una "isla flotante de basura". Aunque Trump no se refirió directamente al incidente, se distanció del comediante Tony Hinchcliffe, asegurando que "no lo conocía", y su equipo de campaña enfatizó que tales comentarios no reflejan su plataforma.

El expresidente también aprovechó la ocasión para subrayar lo que, a su juicio, fueron logros históricos para Puerto Rico durante su administración, mencionando que hizo más por la isla que "ningún otro mandatario". A pesar de sus declaraciones, la respuesta de su gobierno al Huracán María ha sido objeto de numerosas críticas. Un informe federal reveló que la administración republicana retrasó "innecesariamente" un paquete de ayuda de 20.000 millones de dólares tras el paso de la tormenta. Trump también negó en múltiples ocasiones la cifra oficial de muertos, sugiriendo que la oposición demócrata la infló para afectar su imagen.

Con Pensilvania como uno de los estados decisivos en las elecciones y un electorado hispano que representa el 6% de la población, los comentarios de Trump buscan captar el voto latino. En los últimos comicios, Biden ganó en Pensilvania por apenas 81.000 votos, y las encuestas indican que esta vez el margen es aún más estrecho, con la vicepresidenta Kamala Harris aventajando a Trump por solo 0.2 puntos, según el agregador de encuestas 538.