Donald Trump promete respuesta contundente a China ante un posible conflicto en Taiwán

Donald Trump advirtió con imponer fuertes aranceles a China en el caso que quieran bloquear a Taiwán. "Yo diría: si vas contra Taiwán, lamento hacerlo, pero te voy a cobrar un impuesto del 150% al 200%", remarcó respecto a su postura si es reelecto presidente.

En declaraciones al consejo editorial del Wall Street Journal, Trump aseguró que China no se atrevería a provocarlo porque Xi Jinping sabe que está "loco".

El candidato republicano tuvo durante su campaña declaraciones similares en las que argumentó que los adversarios de Estados Unidos no actuarían contra los intereses estadounidenses bajo su presidencia porque temerían una respuesta contundente, incluso impredecible.

En referencia a lo que le expresó al consejo editorial del Wall Street Journal, Trump fue contundente en sus palabras: "No tendría que usar la fuerza militar para evitar un bloqueo a Taiwán, porque el presidente Xi Jinping me respeta y sabe que estoy loco".

"Tuve una relación muy fuerte con él", dijo Trump sobre el presidente Xi. "De hecho, era un muy buen amigo, no quiero decir amigo, no quiero hacer el ridículo, 'era mi amigo', pero me llevé muy bien con él". "Es una persona muy feroz", añadió.

Por otra parte, el ex presidente también describió su relación con el presidente ruso Vladimir Putin como positiva, diciendo: “Me llevé muy bien con él”.

Trump continúa con sus promesas de librar guerras comerciales y poner fin a la participación estadounidense en la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto lo ha llevado a calificar su posible política exterior con el lema "Estados Unidos primero", aunque sus detractores dicen que es aislacionista.

La elección de JD Vance como compañero de fórmula en la carrera a la Casa Blanca alarmó a los aliados de Ucrania, ya que el senador de Ohio se opone firmemente a enviar más ayuda estadounidense al país.