Lula quiere cobrar un impuesto a millonarios de Brasil para ayudar a quienes ganan menos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró hoy su compromiso de promover la implementación de un impuesto mínimo para los millonarios con el fin de permitir la exención impositiva de aquellos trabajadores que ganan hasta 5.000 reales mensuales (unos 903 dólares).

"Los ricos pagan proporcionalmente menos impuesto que un trabajador. Entonces, lo que quiero es darle sentido a la justicia, y creo que tenemos que quitárselo a alguien. Para mí, este debate no tiene que ser un debate oculto, tiene que ser público, la gente tiene que saber quién paga qué y cuánto se paga", afirmó Lula da Silva en una entrevista con la radio O Povo/CBN de Fortaleza, estado de Ceará (noreste).

Según el mandatario, existe injusticia tributaria en Brasil debido a que los más ricos no pagan impuestos sobre dividendos generados por ganancias en acciones ni sobre las herencias.

En ese marco, sostuvo que en el futuro el impuesto al 27,5 por ciento hacia los asalariados registrados deberá eliminarse porque considera que "salario no es ganancia".

"No se puede cobrar el 27 o el 15 por ciento a un trabajador que gana 4.000 reales y dejar que no paguen los que reciben herencias. Es sólo una cuestión de justicia (...) Lo que queremos es eximir a esas personas hasta 5.000 reales y en el futuro eximir a más, porque en mi cabeza el salario no es ingreso. Los ingresos son los que viven de la especulación. Ese sí debería pagar el impuesto sobre la renta", expresó.

Según la prensa brasileña, el Ministerio de Hacienda tiene una propuesta para cobrar un impuesto mínimo a fuentes de renta que hoy no están tributadas de los millonarios de entre 12 y 15 por ciento para poder eliminar el impuesto a las ganancias de los asalariados hasta 5.000 reales mensuales.

Este año, el Gobierno estableció, con la aprobación del Congreso, que quien gane hasta 2.824 reales (unos 497 dólares) mensuales, equivalente a dos salarios mínimos, no paga más el impuesto a la renta.