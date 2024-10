Estados Unidos pone en alerta a Israel ante un inminente (y letal) ataque de Irán

La tensión en Oriente Medio vuelve a escalar tras un nuevo enfrentamiento entre Israel y el terrorismo islámico. Este martes, un alto funcionario del gobierno estadounidense advirtió que Irán está preparando un inminente ataque con misiles balísticos contra Israel.

"Tenemos indicaciones de que Irán está preparando un lanzamiento inminente de misiles balísticos contra Israel. Estados Unidos está apoyando activamente las preparaciones de defensa para defender Israel contra este ataque", indicó el funcionario estadounidense.

Asimismo, el funcionario de la Casa Blanca advirtió a Irán de "graves consecuencias si decide atacar con ataque militar directo”.

En tanto, Israel continúa con su incursión en el sur del Libano. Foto: EFE

A diferencia de los ataques anteriores, que fueron interceptados por el sistema de defensa Cúpula de Hierro de Israel, este ataque presentará mayores desafíos para las defensas aéreas del país, ya que los misiles siguen una trayectoria balística tras alcanzar grandes alturas, llegando en algunos casos a las capas más externas de la atmósfera.

Según indicó un funcionario estadounidense a CNN, EE.UU. espera que el ataque iraní tenga la escala y objetivos similares al ataque con centenares de drones y misiles del pasado 13 de abril.

Este lunes, cuando Israel comenzó una incursión en el sur del Líbano, Estados Unidos no detectó movimiento de equipamiento militar en Irán, aunque esto podría cambiar por la capacidad iraní de movilizarse de manera rápida, según indicaron fuentes estadounidenses a NBC.

Reunión de último momento en Israel

Debido a este inminente ataque, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, se reunió con el jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, y otros altos oficiales a fin de evaluar la situación ante la amenaza, según Estados Unidos, de un ataque inminente de Irán con misiles balísticos, como sucedió en abril.

Este encuentro se produce después de que el portavoz castrense Daniel Hagari dijese esta tarde en un videomensaje que "en este momento, el Ejército no ha detectado (aún) ninguna amenaza aérea de Irán". En Irán crecen las protestas a favor de palestina. Foto: EFE

"Hace poco, nuestros socios en Estados Unidos nos informaron que han identificado que Irán se está preparando para lanzar misiles hacia el Estado de Israel de manera inminente", confirmó Hagari.

"En este momento no hemos detectado ninguna amenaza aérea lanzada desde Irán. Repito: todavía no hemos detectamos ninguna amenaza aérea desde Irán", reiteró. Por su parte, funcionarios estadounidenses afirman que el ataque con misiles balísticos iraníes se producirá en las próximas doce horas, según informó hoy el diario New York Times con fuentes bajo anonimato.

"Estados Unidos está apoyando las preparaciones de defensa", según informaron medios estadounidenses. Este sería el primer ataque de Irán contra Israel desde abril, cuando envió más de 200 drones y misiles contra territorio israelí, la mayoría interceptados fuera de sus fronteras con la ayuda de Estados Unidos, Francia y Jordania, entre otros aliados.