Potente ataque de Rusia: cuarenta misiles causaron varios muertos en Ucrania

Rusia lanzó la pasada madrugada contra Ucrania un total de 41 misiles de diversos tipos, de los que 21 fueron derribados por las defensas ucranianas en diversos óblasts de todo el país, informó este martes la Fuerza Aérea de Ucrania, y que según canales de Telegram han causado al menos 5 muertos y decenas de heridos.

Entre el armamento utilizado destacan 15 misiles de crucero y otros 12 misiles balísticos. Las defensas aéreas ucranianas lograron derribar en su totalidad los misiles de crucero. Por lo que respecta a los balísticos, 5 de los 12 pudieron ser interceptados antes de que impactaran en su objetivo.

El principal objetivo de los ataques ha sido una vez más la capital, Kiev, donde muchos residentes han despertado hoy con el ruido de explosiones y han pasado refugiados en el metro las más de dos horas que ha durado la alarma antiaérea que anunciaba la llegada de misiles.

Según ha explicado la Administración Militar de Kiev, los rusos han lanzado en primera instancia varios misiles de crucero sobre Kiev disparados en dos oleadas distintas desde aviones situados en el espacio aéreo de la Federación Rusa.

Cuando esos misiles habían llegado a la capital, las fuerzas rusas dispararon una nueva ronda de misiles balísticos.

"Alrededor de una veintena de objetivos aéreos han sido alcanzados sobre Kiev por las defensas aéreas y otros medios (de defensa)", escribe la Administración Militar de la ciudad en su cuenta de Telegram. "Pero como consecuencia de este ataque combinado con misiles sobre la capital" se reconoce en la nota, "ha habido destrozos y bajas".

Al menos 5 personas han muerto en toda Ucrania durante estos ataques, que han provocado también decenas de heridos. Una de las víctimas ha perdido la vida en Kiev y otras tres han muerto en la ciudad nororiental de Járkov, donde uno de los misiles ha destruido un edificio de viviendas dejando también numerosos heridos. La quinta víctima ha fallecido en la ciudad de Pavlograd del óblast ucraniano de Dnipropetrovsk.

Rusia niega la venganza

El Kremlin negó este martes que el ataque masivo en diversas regiones de Ucrania, que anoche dejó al menos cinco muertos, según fuentes de Kiev, fuese en respuesta al bombardeo mortífero de la ciudad de Donetsk, controlada por Moscú desde 2014.



"No, no se puede", respondió el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a una pregunta sobre si se puede considerar el ataque masivo ruso una respuesta al bombardeo de Donetsk, que dejó 27 muertos el pasado domingo.



Peskov aseguró que los militares rusos no atacan infraestructuras civiles y la población de Ucrania, "a diferencia del régimen de Kiev". "Es lo que diferencia radicalmente a nuestros militares de los del régimen de Kiev", aseguró.

Video: uno de los bombardeos rusos

