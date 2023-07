Adiós a un ídolo: murió el fundador de una banda legendaria de rock

The Eagles fue una de las bandas más exitosas de la historia del rock. Uno de sus integrantes fue Randy Herman Meisner, cantante, guitarrista, bajista y compositor de la exitosa banda.

Meisner alcanzó la fama, especialmente, por haber coescrito y cantando el éxito de Eagles "Take It to the Limit", una de las páginas de las celebridades del rock mundial.

Hoy, se supo que Meisner ha muerto. Tenía 77 años y la noticia fue comunicada por la propia banda con pesar.

Rest in Peace, Eagles co-founder Randy Meisner. #RIPRandyMeisner pic.twitter.com/aEnnPkoU35 — Classic Rock In Pics (@crockpics) July 27, 2023

De esta manera fue comunicado: "A The Eagles le entristece informar que el miembro fundador, bajista y vocalista Randy Meisner falleció anoche [26 de julio] en Los Ángeles a los 77 años, debido a complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica".

Aporta Rt que el músico "nació en 1946 en Scottsbluff, Nebraska, y en 1971 formó la agrupación The Eagles junto a Glenn Frey, Don Henley y Bernie Leadon. En 1998 la banda entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll".

Video: "Take It to the Limit"

