Dan con pruebas clave de un atentado terrorista y ambiental en Europa

Los investigadores de las explosiones de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico han descubierto restos de explosivos en un velero sospechoso, según una carta conjunta de Alemania, Dinamarca y Suecia dirigida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York.

En la embarcación se encontraron rastros de explosivos aptos para detonar bajo el agua, según la carta fechada el lunes. En ella se afirma que existían sospechas de que el velero había sido utilizado para transportar los explosivos empleados en el sabotaje de septiembre.

Es probable que se trate del yate "Andrómeda", que según los informes de los medios de comunicación ha sido el centro de la investigación durante algún tiempo, pero esto no queda claro en la carta.

Los tres países informaron al Consejo de Seguridad que los investigadores están rastreando la ruta exacta del barco. Han averiguado que el barco se alquiló a nombre de una persona que utilizó documentos para ocultar la identidad del verdadero arrendatario. Aún no se ha establecido si esta persona estaba realmente a bordo.

Según las evaluaciones de los expertos, es posible que buzos entrenados colocaran artefactos explosivos en los lugares donde se habían dañado las tuberías de gas, continúa la carta.

Las representantes de los tres países ante la ONU subrayaron que la investigación seguía su curso y que la cuestión de los autores no estaba resuelta. "En esta fase, no es posible aclarar de manera fiable la identidad de los autores y sus motivos, en particular en lo que respecta a si el incidente fue dirigido por un Estado o un actor estatal".

El 26 de septiembre de 2022 se registraron varias explosiones cerca de la isla danesa de Bornholm, en el mar Báltico, y poco después se descubrieron cuatro fugas en tres de los cuatro gasoductos de Nord Stream. Más tarde, el operador del Nord Stream 1 habló de cráteres de varios metros y escombros dispersos en el fondo del mar.

El gas burbujeó en la superficie del mar durante días, sin que estuviera claro quién era el responsable de las detonaciones.

En noviembre, la fiscalía sueca confirmó las sospechas de sabotaje. Los análisis habían mostrado residuos explosivos en varios objetos extraños, explicó el fiscal sueco responsable, Mats Ljungqvist.

Los gasoductos Nord Stream 1 y 2 recorren cada uno como un gasoducto submarino doble a lo largo de una distancia de unos 1.200 kilómetros desde Rusia hasta Alemania. Nord Stream 1 ha suministrado una parte significativa del gas importado a Europa desde 2011. Sin embargo, en el curso del enfrentamiento con Occidente tras su ataque a Ucrania, Moscú ya había frenado y luego detenido por completo las entregas antes de la destrucción.

El nuevo gasoducto Nord Stream 2 ya estaba lleno de gas, pero aún no estaba en funcionamiento por falta de certificación. Se abrieron investigaciones sobre las explosiones en Alemania, Dinamarca y Suecia. Oficialmente, las autoridades responsables apenas comentan el estado de las mismas.

Rusia critica que no se la incluya en las investigaciones sobre el atentado terrorista.

La carta afirma que las autoridades rusas han sido informadas de las investigaciones en curso. El Kremlin siempre ha negado su implicación en el sabotaje, afirmando en cambio que los servicios de inteligencia occidentales tuvieron algo que ver.

La carta señala que no es posible decir cuándo terminarán las investigaciones, ya que la naturaleza del sabotaje no tiene precedentes y la investigación es compleja. Ljungqvist dijo en la radio sueca hace unas semanas que esperaba poder pronunciarse sobre la cuestión de los autores en otoño, al menos ese era el objetivo.

En Alemania, los investigadores llevan algún tiempo centrándose en un velero fletado con el que se sospecha que viajaba el equipo de sabotaje. Diversos medios habían informado en marzo de que un grupo de sabotaje había zarpado del puerto alemán de Rostock, según los investigadores. El informe decía que el yate había sido alquilado supuestamente por una empresa con sede en Polonia, que al parecer pertenecía a dos ucranianos.

También se habló de que el yate había hecho escala en Wiek, en la isla alemana de Rügen, y en la isla danesa de Christiansø, al noreste de Bornholm. Según informaciones posteriores de los medios de comunicación, el barco en cuestión era el "Andromeda", proporcionado por una empresa de alquiler de la isla alemana de Rügen.

