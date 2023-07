"No soy racista": filmada lanzando horribles insultos a latinos en Estados Unidos

Estados Unidos suele ser terreno fértil de discriminación, sobre todo de latinos. Otra vez volvió a suceder, después de que una mujer llamada Blair Featherman fuese filmada insultando gravemente a un grupo de personas. El video ya es viral.

La noticia fue divulgada por el diario Daily Mail, que reveló, además, declaraciones de Featherman diciendo que había sido editado el video para perjudicarla.

Según el diario, "la mujer que lanzó una diatriba cargada de racismo contra una familia latina cerca de la piscina de un complejo de apartamentos en Colorado, pero afirmó que el grupo la atacó primero, y el video fue engañosamente editado. El vide se volvió viral, pero no cuenta toda la historia", según la acusas.

Featherman, de 49 años, le dijo al Daily Mail que no es racista y que el clip publicado en TikTok se modificó para que pareciera que lo era. Lo cierto es que ella fue filmada llamando a la familia "basura" y "clase baja" por arrmar una fiesta en una piscina, en torno a la fecha del 4 de julio, día de la Independencia de EEUU.

"He estado tratando de permanecer en silencio y no comentar sobre esto, pero hay cosas que el video no muestra. No soy racista. Fue editado y elaborado engañosamente para contar una narrativa que no es cierta".

Su enojo se dio porque había "una fiesta mexicana en la piscina". Además ella le quitó el teléfono de las manos a una joven que la estaba filmando.

Luego se supo que la mujer es especialista en arte y 'feng shui'. Según ella, la pelea la inició la familia latina, al insultarla y dijo que una de las mujeres la atacó tomándola del pelo "con tanta fuerza que un fragmento de la uña artificial de la agresora quedó entre sus cabellos". Y en el video Featherman muestra este pedazo de uña.

"No podía creer lo que acababa de ocurrir, el corazón me latía a toda velocidad y estaba llena de adrenalina. No podía pensar con claridad", dijo. Finalmente, llegó la policía.

DailyMail, Rt, Youtube.