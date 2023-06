Estados Unidos le suelta la mano a Taiwán en su pelea con China

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken tuvo una reunión inesperada con el presidente de China en Pekín. La cita de Blinken con Xi Jinping sirvió para que, luego, el norteamericano hiciera declaraciones llamativas.

Así es, pues, luego de finalizar su visita de dos días a China, Blinken ha dicho durante una rueda de prensa que que Estados Unidos "no apoya la independencia de Taiwán" y que tampoco busca un conflicto con Pekín.

Por su lado, Xi, presidente chino, destacó de la reunión que "el futuro del mundo depende de si ambos países pueden coexistir".

Blinken, al respecto, fue muy claro y terminante: "en cuanto a Taiwán, he reiterado la antigua política de una sola China. Esa política no ha cambiado. [...] No apoyamos la independencia de Taiwán, nos opondríamos a cualquier cambio unilateral del 'statu quo' por cualquiera de las partes. Seguimos esperando una resolución pacífica de las diferencias en el estrecho [de Taiwán]".

Euronews, Rt, Wikipedia, Youtube.