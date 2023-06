Ya son 78 los muertos tras hundirse una embarcación con migrantes en Grecia

El balance de muertos tras el hundimiento de una embarcación con inmigrantes frente a las costas de Grecia ha aumentado a 78, según han indicado las autoridades griegas, que han añadido que más un centenar de personas han sido rescatadas en la zona, situada a unos 87 kilómetros de la ciudad de Pylos, en la región de Peloponeso (sur), donde muchos hallaron la muerte.



Fuentes oficiales citadas por el diario griego 'Ta Nea' han indicado que el barco, que habría iniciado su travesía en las costas de Libia, trasladaba a más de 500 personas, 104 de las cuales han sido ya rescatadas. Las operaciones continúan en el lugar, dado que hay decenas de desaparecidos, por lo que no se descarta que el balance de muertos pueda aumentar en las próximas horas.



Poco antes, la Guardia Costera había apuntado en un comunicado publicado en su página web al inicio de "una amplia operación de búsqueda y rescate" en la zona bajo la coordinación del Centro Unificado de Coordinación de Búsqueda y Rescate y ha recalcado que las autoridades fueron informadas el martes sobre la presencia en la zona de una embarcación "con un gran número de extranjeros a bordo".



En este sentido, ha manifestado que la embarcación fue detectada por un avión de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y dos buques que pasaron por la zona, "sin que pidiera asistencia".



"En llamadas de teléfono consecutivas por parte de la Sala de Operaciones al buque para dar ayuda se recibió una respuesta negativa. Durante la tarde, un barco de la Guardia Costera se acercó a la embarcación para dar alimentos, si bien los extranjeros rechazaron los suministros y cualquier otra asistencia", ha sostenido.



La Guardia Costera ha reseñado que los ocupantes de la embarcación "expresaron su deseo de continuar su viaje hacia Italia", mientras que las autoridades griegas se mantuvieron "cerca de la embarcación para la posible entrega de ayuda".



"A primera hora del día de hoy, la embarcación de pesca ha volcado y posteriormente se ha hundido, tras lo que inmediatamente se ha puesto en marcha una amplia operación de búsqueda y rescate", ha dicho, antes de detallar que en la misma participan buques y aviones.



La presidenta de Grecia, Katerina Sakellaropoulou, se trasladará en las próximas horas a Kalamata, donde serán trasladados los migrantes rescatados tras la catástrofe, según ha recogido el diario griego 'To Vima'.



Por su parte, el ex primer ministro griego y ahora principal líder de la oposición en Grecia, Alexis Tsipras, ha hablado de "tragedia humana" que "captura de la manera más trágica la desesperación de los solicitantes de asilo en Europa". "El momento nos pide que pongamos por delante la humanidad y apoyemos a los supervivientes del naufragio, al tiempo que extendemos todos los esfuerzos para localizar a los desaparecidos", ha zanjado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook.