El recurso que prueba WhatsApp para las videollamadas

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp prueba una nueva actualización que, en las próximas semanas, podría estar ya disponible para sus 2.000 millones de usuarios.

El nuevo recurso permitirá a los navegantes compartir pantalla durante las videollamadas, un recurso que ya tiene su actualización beta para Android (2.23.11.19), pero, por ahora, solo está disponible para algunos usuarios, según ha publicado WABetaInfo.

"Para tener este recurso, los desarrolladores incluyeron un nuevo ícono, ubicado dentro de la barra de navegación que aparece durante las videollamadas. Después de presionarlo, los usuarios tendrán que confirmar su decisión y podrán comenzar a compartir contenido", explica.

Y continúa WABetaInfo: "cuando decida compartir su pantalla, todo lo que se muestre en ella se grabará y compartirá con el destinatario. Puede detener el proceso en cualquier momento. Además, esta función solo está habilitada si da su consentimiento".

Al respecto, aporta Rt, que "es posible que esta nueva característica no esté disponible en versiones anteriores de Android y que no funcione en llamadas grupales grandes. Asimismo, el contenido registrado por el remitente podría no reproducirse en la pantalla de aquellos destinatarios que no estén usando una versión actualizada de WhatsApp".

Y concluye: "si bien la funcionalidad continúa siendo testada entre los usuarios beta de la aplicación, llegará al público general durante las próximas semanas".

