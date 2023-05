Increíble: así una niña venció a un enorme tiburón que la atacó

Sucedió en Florida, en Estados Unidos: una niña de trece años estaba en la playa de North Jetty, cuando fue atacada por un tiburón de dos metros de largo.

La niña sufrió heridas en un brazo, en el abdomen, en la rodilla y en una mano. No obstante, en tan duro trance, llamó la atención la manera en que eligió defenderse.

La víctima, Ella Reed, estaba sentada en el agua en una zona de poca profundidad, cuando fue atacada por el gran escuelo, que la mordió y continuó su ataque.

"El tiburón en sí era muy fuerte. Eso fue lo que más sentí, porque me estaba golpeando el estómago muy fuerte. No me dejaba en paz, así que tuve que usar mi brazo y usar mi mano también, así que atrapó mi brazo y mi dedo”, dijo Ella a los medios.

En tal situación, se defendió y la manera en que consiguió que el tiburón huyera fue darle un fuerte puñetazo en la cara.

Luego, salió del agua y pidió ayuda. Su madre declaró después que "fue una locura, porque estaba totalmente cubierta de sangre de la cabeza a los pies, por lo que realmente no podía ver lo que estaba pasando. Estaba temblando, pero estaba tranquila", según revela TCPalm.

Ella fue llevada al hospital y recibió 19 puntos de sutura y ya se está recuperando y contando su historia de vida.

“Florida es considerada la capital mundial de los ataques de tiburones. De las 57 mordeduras de tiburón no provocadas contabilizadas en 2022, el estado estadounidense registró 16”, aporta Rt.

