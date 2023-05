La maniobra de Biden tras mostrarse preocupado ante el avance de China

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá esta tarde en la Casa Blanca a su par de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., para analizar cómo contrarrestar la expansión de China, pero el presidente filipino advirtió que su país no se convertirá en "una base" para acciones militares.



El encuentro de ambos mandatarios será en el Despacho Oval a las 18.30 (19.30 de Argentina), visita que se realiza en el contexto de fuertes tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y China, que amenaza con disputarle el cetro de ser la principal potencia económica del mundo.



Por este motivo, un funcionario de la Casa Blanca, que pidió mantenerse en el anonimato, informó en la prensa que la visita de Marcos se da en un contexto "extraordinariamente importante", y destacó que "nuestros compromisos con la seguridad de Filipinas son inquebrantables".



Según él, Filipinas, que firmó en 1951 un tratado de defensa mutua con Estados Unidos, quiere garantías tras "una serie de provocaciones chinas", reportó la agencia de noticias AFP.



El 23 de abril, un barco chino y uno filipino estuvieron a punto de chocar a unos 200 km de la isla de Palawan (Filipinas).



Este incidente, presenciado por un equipo de la AFP, es el último de una larga lista de incidentes entre los dos países, que se disputan la soberanía de islas en el Mar de China Meridional.



Tras ser elegido en el cargo, el presidente filipino dijo que era partidario de una relación equilibrada con Washington y Beijing, adonde viajó en enero, y prometió que su país sería "el amigo de todos, el enemigo de nadie".



"No permitiremos que se use Filipinas como base para ninguna acción militar", afirmó el domingo en el avión que lo llevaba a Washington.



Pero Estados Unidos espera que el aumento de la tensión en el Mar de China Meridional contribuya a que se posicione de su parte.



La visita a Washington será la ocasión, según el funcionario, de anunciar reglas "de defensa bilateral" en el mar, el aire y el ciberespacio.



Estados Unidos también quiere apoyar la "modernización" de las fuerzas armadas filipinas con aviones y buques de guerra.



La relación entre Filipinas y Washington se deterioró durante el mandato del anterior presidente filipino, Rodrigo Duterte (2016-2022), partidario de un acercamiento a China.



El actual gobierno estadounidense intenta mejorarla, como parte de su política centrada en fortalecer las alianzas en la zona de Asia y el Pacífico.



Estados Unidos y Filipinas ya realizaron sus mayores maniobras militares conjuntas en el Mar de China Meridional.



Y Manila permitirá que Estados Unidos utilice cuatro bases militares adicionales, incluidas instalaciones navales cercanas a Taiwán, una isla que China considera parte de su territorio.



Washington aprovechará el encuentro también para desarrollar las relaciones económicas con Filipinas, cuyo principal socio comercial es China. Se centrará en las energías verdes, la innovación tecnológica, los metales estratégicos y la seguridad alimentaria, según el funcionario estadounidense.



Joe Biden ya se reunió en septiembre con el presidente filipino, hijo del dictador Ferdinand Marcos (1965-1986), considerado por Washington como un aliado durante la Guerra Fría.