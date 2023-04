Comienza el juicio civil contra Donald Trump por acusaciones de violación

Un tribunal de Nueva York inició hoy formalmente el juicio civil por violación contra el expresidente estadounidense Donald Trump, acusado por la periodista estadounidense E. Jean Carroll de haber abusado sexualmente de ella en los años 90, tres semanas después de la imputación penal al magnate en un caso vinculado al soborno a una actriz porno.

La escritora y periodista, de 79 años, asegura que Trump la violó en los probadores de los lujosos almacenes Bergdorf Goodman, en la famosa 5ª Avenida de Manhattan en 1995 o 1996, y luego la difamó tras hacer públicas estas alegaciones años después, informó la agencia de noticias AFP.

Trump, de 76 años, enfrenta una cascada de casos judiciales que pueden suponer una amenaza para sus aspiraciones de llegar de nuevo a la Casa Blanca en las elecciones de 2024. Según la querellante, la violación se produjo después de que el republicano le pidiera una opinión para comprar un regalo de lencería femenina.

Carroll, excolumnista de la revista Elle, acudió hoy al tribunal y también contó estos hechos en un libro del que la revista New York Magazine publicó un extracto en 2019, a lo que el entonces presidente respondió que no la conocía, que "no era su tipo" y que era una "mentira total".

Inicialmente, Carroll había querellado contra Trump en 2019 sólo por difamación, ya que la presunta violación había prescrito, pero el 24 de noviembre de 2022 entró en vigencia una Ley en el estado de Nueva York ("Adult Survivors Act") que permite, durante un año, a las víctimas de agresiones sexuales presentar demandas en la justicia civil.

Ante esto, la defensa de la periodista presentó la nueva demanda contra Trump por "manosearla, toquetearla y violarla".

La demanda incluye difamación por un mensaje en su red Truth Social en octubre en el que niega las acusaciones de violación y tilda a Carroll de "timo completo", y solicita daños y perjuicios por "dolor y sufrimiento significativos, daños psicológicos y pecuniarios duraderos, pérdida de dignidad y autoestima e invasión de su intimidad". También pide que Trump se retracte de sus comentarios.

Cerca de una docena de mujeres acusaron a Trump de conducta sexual inapropiada, pero él siempre rechazó las acusaciones y nunca fue juzgado por esto hasta ahora. Si pierde, será la primera vez que se lo considere legalmente responsable de una acusación de agresión sexual, aunque el juicio con Carroll no derive en un proceso penal.

El expresidente prestó declaración bajo juramento en el caso y no se espera que testifique durante el juicio, que podría durar entre una y dos semanas, ya que los abogados de Carroll dijeron que no tienen intención de citarlo.

Trump es el primer presidente estadounidense en ser imputado penalmente por el supuesto pago en negro de dinero para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, cuando se encontraba en la recta final de la campaña electoral de 2016, por una supuesta relación de una década antes que el magnate siempre negó.

El expresidente también se encuentra bajo investigación por tratar de revertir su derrota en el estado sureño de Georgia en las elecciones de 2020, su presunto mal manejo de documentos clasificados sacados de la Casa Blanca y su implicación en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.