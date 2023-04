Supercohete Starship, video: despegue exitoso y explosión en el aire

La compañía espacial SpaceX realizó con éxito el lanzamiento del megacohete Starship. La nave realizó su primer vuelo de prueba, luego del problema técnico que el lunes obligó a atrasarlo.

No obstante, se dio un problema no esperado: ya en vuelo, la nave no logró separarse de su propulsor y terminó explotando. El Starship sufrió un rápido desmontaje, que no fue programado, antes de la separación de la primera etapa y explotó, minutos después del despegue.

Minutos antes, en el momento de lanzarse, hubo una gran explosión y el cohete se separó de su plataforma. “Si llegamos lo suficientemente lejos de la plataforma de lanzamiento antes de que algo vaya mal, entonces creo que lo consideraría un éxito”, había dicho el propio Elon Musk, dueño de SpaceX.

“Pero que no explote la plataforma de lanzamiento”, completó el magnate. Y eso no sucedió. Finalmente, el supercohete Starship despegó sin problemas y ha superado max-q, el período de máxima presión dinámica, hasta comprobar que no hubo separación del propulsor. Entonces, llegó la explosión.

Problemas

La emrpesa reveló en Twitter tras el lanzamiento, que “Starship experimentó un rápido desmontaje no programado antes de la separación de la etapa”.

“Como si la prueba de vuelo no fuera lo suficientemente emocionante, Starship experimentó un rápido desmontaje no programado antes de la separación de la etapa. Los equipos continuarán revisando los datos y trabajando para nuestra próxima prueba de vuelo”, escribió en Twitter.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Por ahora, la empresa ha concluido publicando: “Con una prueba como esta, el éxito proviene de lo que aprendemos, y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria”, agregó la empresa. “¡Felicitaciones a todo el equipo de SpaceX por una emocionante primera prueba de vuelo integrada de Starship!”.

Aquí, las actividades, en vivo:

Lo que viene

Hoy se dieron fallas y explosión final, pero también aprendizajes. Por lo pronto, se evalúa que no explotó al despegar y esto es promisorio. Ahora, hay que analizar las fallas que se dieron.

Al respecto, la empresa cuenta con varios prototipos de este supercohete, para repetir lanzamientos. El gran desafío es que el cohete sirva como módulo de aterrizaje lunar para la misión tripulada Artemis III de la NASA, hacia la Luna.

Para que esto se de, ha de haber varios lanzamientos exitosos y la seguridad de que puede llegar a la órbita de la Luna, allí, astronautas de la NASA lo abordarían para bajar al satélite natural. El despegue fue exitoso. (Efe)

Hay mucho por hacer, pero se está haciendo.

La previa

"Los equipos continúan trabajando hacia hoy jueves 20 de abril para la primera prueba de vuelo de un cohete Starship y Super Heavy completamente integrado", dijo en Twitter la empresa privada.

La ventana de lanzamiento de 62 minutos se abrirá a las 8.28 de la mañana hora de Texas (10.28 de la Argentina) y cerrará a las 9.30 (11.30 Argentina), informó la compañía propiedad de Elon Musk en su página web.

El supercohete diseñado para transportar a personas a la órbita terrestre, la Luna y Marte tiene su base en Starbase, en la costa de Texas, y se compone de una nave (Starship) y un propulsor (Super Heavy Rocket) totalmente integrados.

El lanzamiento estaba previsto para el lunes 17 por la mañana, pero la compañía decidió suspenderlo debido a que los técnicos descubrieron que una válvula de presurización estaba congelada poco antes del despegue, aunque no obstante se realizó un simulacro de cuenta atrás de cara al próximo intento.

Starship es un sistema de transporte totalmente reutilizable diseñado para llevar tanto tripulación como carga a la órbita terrestre, ayudar a la humanidad a regresar a la Luna y viajar a Marte y más allá, señala SpaceX en su web.

La altura del enorme cohete y la nave es de 120 metros (394 pies), el diámetro es de 9 metros (29,5 pies) y puede cargar de 100 a 150 toneladas métricas de carga, extensibles a 250 toneladas.

El equipo de SpaceX ha hecho múltiples pruebas de vuelo suborbital de la etapa superior de Starship, que ayudaron a validar el diseño del vehículo.

Las pruebas demostraron que Starship puede volar a través de la fase subsónica de entrada antes de volver a encender sus motores y cambiar a una configuración vertical para aterrizar.

Además de la prueba de la etapa superior de Starship, el equipo ha realizado numerosas pruebas del cohete Super Heavy, incluido el encendido del mayor número de motores a la vez de la historia.

El equipo de Starship también ha construido la torre de lanzamiento y captura de cohetes más alta del mundo, de casi 146 metros (casi 500 pies) de altura.

Efe, Twitter, Bloomberg, Wikipedia, ElUniversal, Youtube.