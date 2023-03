Alemania sepulta 16.000 restos de víctimas de crímenes científicos

Unos 16.000 fragmentos óseos, recuperados en varias excavaciones a partir de 2015 y pertenecientes -según los expertos- a víctimas del nazismo y de crímenes cometidos en nombre de la ciencia, han recibido sepultura en un cementerio de Berlín, Alemania.

Según decidieron las organizaciones implicadas, que informaron del acto a través de un comunicado, la ceremonia tuvo lugar "en un marco digno, no religioso y no eurocéntrico", al no haberse podido esclarecer la procedencia exacta de los restos humanos.

Parte de los huesos, hallados en terrenos de la Universidad Libre de Berlín, habían pertenecido a colecciones del antiguo Instituto Káiser Guillermo para la Antropología, la Genética Humana y la Eugenesia, que existió entre 1927 y 1945.

Según una investigación que concluyó en 2021, al menos una parte de los restos -que pertenecieron a al menos 54 hombres y mujeres de todos los grupos de edad- puede proceder de víctimas de experimentos nacionalsocialistas de la época del Tercer Reich.

Otra parte podría originarse de colecciones antropológicas y arqueológicas recabadas en los países africanos ocupados por fuerzas alemanas durante la época colonial.

En la ceremonia participaron entre otros el Consejo Central de los Judíos de Alemania, el Consejo Central de los Sinti y los Roma Alemanes, la Iniciativa Personas Negras en Alemania o la representación en Berlin del pueblo herero, que junto con el pueblo nama fue víctima de un intento de genocidio por parte de las fuerzas alemanas en el territorio de la actual Namibia.

"La inhumana práctica del racismo científico preveía que los restos no fueran sepultados, sino que eran sepultados en zanjas", afirmó Daniel Botmann, del Consejo Central de Judíos, en declaraciones reproducidas por medios alemanes.

"Hoy transportamos a su lugar de reposo último a múltiples vidas, cuyas voces y biografías fueron borrados", concluyó.

Efe.