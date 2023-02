Avalanchas en Austria ya se han cobrado ocho vidas

Cinco personas fueron halladas muertas hoy tras avalanchas en el oeste de Austria, lo que eleva a ocho el número de víctimas mortales registradas durante el fin de semana, en plena temporada alta de deportes de invierno.



El cadáver de un austriaco de 59 años, sepultado mientras ayudaba a retirar nieve, fue hallado este domingo, en el valle de Debanttal, cerca de la ciudad de Lienz, informó la policía.



En tanto, un hombre de 62 años que estaba siendo buscado desde el sábado, cuando no regresó de una excursión de esquí en la localidad de Kaunerberg, fue encontrado enterrado por una capa de nieve y no pudo ser reanimado, indicó a la agencia de noticias AFP un portavoz de la policía.



Los cuerpos de dos esquiadores de 29 y 33 años, entre ellos un guía, fueron encontrados el domingo en Sankt Anton am Arlberg, añadió el vocero, y un quinto deceso en Längenfeld, en el valle de Ötztal, fue también confirmado.



Las autoridades no quisieron dar ninguna información sobre la nacionalidad de las cuatro últimas víctimas.



El sábado fueron hallados muertos un neozelandés de 17 años, un alemán de 55 y un chino de 32.



En el Tirol y la vecina Vorarlberg, los servicios de alerta seguían calificando el domingo la situación de peligrosa debido al viento y las nevadas.



En estas dos populares regiones para esquiar, los especialistas del servicio de alerta pidieron precaución a los aficionados a los deportes de invierno.



El nivel de alerta de cuatro en una escala de cinco no impidió a muchos aventurarse fuera de las pistas señalizadas, según las autoridades.



Sólo en el Tirol se registraron el sábado treinta aludes, once de ellos con víctimas mortales.



En los últimos años, en Austria, uno de los principales destinos de deportes de invierno, las avalanchas han causado una media anual de 20 muertes.