Según Gran Bretaña, Rusia perdió un impresionante número de aviones

Las Fuerzas Armadas de Rusia han perdido más de 130 aeronaves desde que el presidente, Vladimir Putin, dio orden de invadir la vecina Ucrania hace casi un año, según una estimación de lo servicios de Inteligencia de Reino Unido, que calculan también que Moscú aún dispone de unas 1.500 aviones.



La Inteligencia británica no detecta un especial refuerzo de los equipos aéreos, que llevarían en niveles similares durante "muchos meses". Sí ha constatado, sin embargo, un aumento de los despegues en la última semana.



"La capacidad aérea rusa sigue actuando significativamente por debajo de sus posibilidades en la guerra", algo que los expertos británicos atribuyen a la "elevada amenaza" que representan los sistemas de defensa antiaérea de las fuerzas de Ucrania y al riesgo de posteriores ataque contra aeródromos.



De hecho, la Inteligencia de Reino Unido afirma que los aviones de combate operan "casi de forma exclusiva" en territorio controlado por Rusia o por fuerzas afines. No cree que las autoridades rusas tengan previsto incrementar a corto plazo la actividad, ya que ello conllevaría pérdidas "insostenibles".



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha obtenido compromisos de sus socios internacionales para mejorar la defensa antiaérea de sus tropas, aunque por ahora no ha logrado que ningún gobierno ofrezca aviones de combate.

Dpa, TheSun, Wikipedia,Youtube.