Estupor: "el hombre más lindo de Italia" dejó el modelaje y ahora será cura

En 2019, a los 17 años, el joven modelo Edoardo Santini fue elegido el 'hombre más guapo de Italia' de 2019. Su trabajo se vio enriquecido con la distinción y ha sido tapa de importantes revistas de moda.

Ahora, Santini vuelve a ser noticia, porque ha comunicado, según la agencia Ansa, que deja el mundo de la moda y la farándula italiana y se convertirá en sacerdote de la Iglesia católica.

El anuncio lo hizo el modelo en las redes sociales, donde aseguró que "no abandonaré todas mis pasiones; simplemente las viviré de otra manera, ofreciéndolas a Dios", aseguró.

El joven fue campeón en natación y tras recibir la distinción de un grupo de moda, empezó a trabajar como modelo y se perfeccionó en danza y teatro, para trabajar en televisión.

No obstante, indicó, luego de estar un rato con dos sacerdotes el año pasado, Santino evaluó que fue "la mejor experiencia de la vida". Y decidió estudiar teología.

"Me asustan cambios, pero creo haber tomado la decisión correcta. A los 21 años, puedo gritar que soy feliz".

Ahora, el joven ha entrado en un seminario de Florencia y tomó la decisión de "dejar el trabajo de modelo, la actuación y la danza".

Según aporta Rt, el muchacho pudo "comunicarse con jóvenes que le dieron 'fuerza para investigar esta cuestión' que lleva consigo desde pequeño". Edoardo ya no luce tan sensual. (@_edoardosantini_)

Al respecto considera que "en los últimos años he conocido a personas maravillosas que me han dado mucho y me han permitido experimentar el arte. No abandonaré todo, porque mis pasiones son parte de mí, pero las viviré y las volveré a proponer en diferentes contextos".

