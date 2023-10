Benjamin Netanyahu comparó a Hamás con ISIS y lanzó una contundente amenaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió hoy en Tel Aviv al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y dijo que el movimiento islamista palestino Hamás es igual al grupo yihadista Estado Islámico (EI) y que Israel "lo destruirá".

En declaraciones a la prensa junto al premier israelí luego de su reunión a puertas cerradas, Blinken volvió a condenar los ataques sin precedentes de Hamás del sábado pasado y reiteró que Estados Unidos siempre estará del lado de Israel.

Netanyahu dijo que Hamás mostró ser "enemigo de la civilización" al masacrar a cientos de civiles en las calles, en sus casas y en una fiesta de música electrónica al aire libre y debe ser destruido así como lo fue el EI, también conocido como ISIS, su acrónimo en árabe.

"Hamás es ISIS, y tal como el ISIS fue aplastado, será aplastado Hamás", dijo sobre el grupo yihadista que controló extensos territorios en Siria e Irak en los que cometió atrocidades hasta ser derrotado por países occidentales, árabes y musulmanes, en 2019.

"Hamás debería ser tratado exactamente del mismo modo que fue tratado el EI", insistió Netanyahu, informó la agencia de noticias AFP.

El ataque de Hamás contra Israel del sábado dejó 1.200 muertos y propició una respuesta militar de Israel, que bombardea fuertemente la Franja de Gaza desde entonces. Al menos 1.200 palestinos murieron por los ataques israelíes en el territorio, que está asediado por el Ejército de Israel.

"Puede que ustedes sean lo bastante fuertes para defenderse" por sí mismos, declaró Blinken durante su reunión con el primer ministro. "Pero mientras Estados Unidos exista siempre estaremos a su lado", agregó.

Blinken apuntó a la necesidad de un eventual acuerdo de paz, una idea que choca desde hace tiempo con el derechista Netanyahu. "Cualquiera que quiera paz y justicia debe condenar el reino del terror de Hamás. Hamás no representa al pueblo palestino ni a sus legítimas aspiraciones de vivir en igualdad de condiciones de seguridad, libertad, oportunidades de justicia y dignidad", afirmó Blinken.



El secretario de Estado habló en un tono inusualmente personal para recordar cómo su abuelo huyó de los pogromos antisemitas en Rusia y cómo su padre sobrevivió a los campos de concentración nazis. "Me presento ante ustedes no solo como secretario de Estado de los Estados Unidos, sino también como judío", explicó.

"También me presento ante ustedes como esposo y padre de niños pequeños. Me resulta imposible mirar las fotos de familias asesinadas", añadió.

Blinken prometió que el Gobierno y el Congreso estadounidenses trabajarán juntos para satisfacer las peticiones militares de Israel, que goza de un amplio apoyo de todos los partidos.