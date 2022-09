Joe Biden le lanzó una fuerte advertencia a Vladimir Putin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que Rusia "se convertirá en el mayor paria del mundo" si el gobierno de Vladimir Putin decidiera utilizar armas nucleares en la guerra contra Ucrania.

"No, no, no lo haga. Cambiará el rostro de la guerra como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial", dijo el mandatario estadounidense.

En un avance del programa 60 minutos, que se emitirá este domingo en Estados Unidos a través de la cadena CBS, Biden afirmó que "habría consecuencias" si Rusia utilizara armas nucleares.

Además, no dudó en afirmar que si eso sucede Rusia "se convertirá en el mayor paria del mundo", y añadió que "la respuesta (de occidente) dependerá del alcance de lo que hagan".

Rusia inició la invasión de Ucrania hace ocho meses, y desde entonces Estados Unidos, junto a sus aliados, impusieron sanciones financieras a Rusia, además de haber enviado ayuda militar y económica al gobierno ucraniano.