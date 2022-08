Volodímir Zelenski redoble la apuesta frente a Vladimir Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró este martes que la bandera ucraniana volverá a ondear en todas la zonas tomadas por Rusia, incluso en la península de Crimea, ocupada por Moscú desde 2014.

En un discurso con motivo del día nacional de la bandera en Ucrania, Zelenski aseguró que la enseña del país "regresará a cada ciudad y aldea, que ahora están temporalmente ocupadas por Rusia".

Las declaraciones del presidente ucraniano, recogidas por las agencias locales, se produjeron durante la ceremonia de izado de la bandera nacional de Ucrania en la ciudad de Kiev.

“La bandera azul y amarilla de Ucrania volverá a ondear donde está su hogar, donde debería hacerlo por derecho: en todos los asentamientos temporalmente ocupados de Ucrania", reiteró el mandatario.

Anunció que la enseña estará de nuevo visible en ciudades ocupadas como Melitopol, "donde no pueden estar aquellos que perderán esta guerra", o en Jersón, donde "no puede haber una bandera de aquellos que no saben qué es la libertad", e incluso en la central nuclear de Zaporiyia, ahora en manos rusas.

Según Zelenski, la bandera ucraniana también ondeará en las ciudades de Crimea, que los rusos ocuparon en 2014, y en las regiones de Donetsk y Lugansk, que forman el Donbás, autoproclamadas repúblicas independientes y reconocidas por Moscú poco antes de la invasión de Ucrania, que enfrenta a las tropas rusas y las tropas ucranianas.

“No importa cómo alguien intente torcer la historia, estos colores están históricamente asociados con Crimea”, enfatizó Zelenski.

A la ceremonia de izado de la bandera en la víspera de la celebración del día de la independencia de Ucrania y de que se cumplan seis meses de la invasión rusa, asistieron representantes del gobierno de Kirv, parlamentarios, funcionarios gubernamentales y militares.

