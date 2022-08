Habló el atacante de Salman Rushdie: "Me sorprendió que sobreviviera"

La semana pasada, causó conmoción un atentado contra el escritor británico-estadounidense de origen indio Salman Rushdie en Nueva York. El autor fue Hadi Matar, quien, ahora, habló desde la prisión, tras ser acusado de intento de asesinato en segundo grado y agresión.

El acusado no dudó en decir "me sorprendió que sobreviviera". Además, dejó elogios para el ayatolá Jomeiní de Irán, según revela una entrevista que le concedió al medio The New York Post.

Asimismo, dijo que decidió ir a verlo, cuando se enteró de su presencia: "Él no me gusta. No creo que sea una muy buena persona", dijo sobre el laureado escritor.

Salman Rushdie "es alguien que atacó al islam, atacó sus creencias".

No obstante, no dijo estar inspirado por el pedido de muerte que, en 1989, hizo el ayatolá Ruhollah Jomeiní, ya muerto, tras la publicación, en 1988 del libro 'Los versos satánicos'.

Sobre el libro "Los versos satánicos", dijo que sólo leyó dos páginas: "Leí un par de páginas. No lo leí de principio a fin", dijo al medio norteamericano. Por otro lado, el joven negó cualquier vínculo con Irán, al respecto de su decisión.

Sobre el atentado, dijo: "Estaba dando muchas vueltas. Sin hacer nada en particular, solo caminar". La noche anterior, se qued{o afuera, durmiendo sobre el pasto.

Hadi Matar se declaró inocente: "No me gusta la gente que es así de falsa".

