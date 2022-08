El punto potencialmente catastrófico de la central nuclear Zaporiyia

La instalación nuclear de Ucrania es la mayor central nuclear de Europa y la tercera mayor del mundo. Ahora, se sabe que hay en el lugar un punto crítico. La central nuclear de Zaporiyia posee un lugar de almacenamiento de una enorme cantidad de combustible nuclear gastado.

Si acaso este espacio fuera impactado con misiles, habría un desastre nuclear que afectaría a diez naciones de Europa, según las consideraciones de Vladímir Kuznetsov, experto ruso en centrales nucleares.

Y ruso indicó, según publica Rt: "Mucho no me quedó claro en el momento en que se puso en funcionamiento este espacio.¿Por qué no se montó un techo que cubriera todo el espacio de almacenamiento con los contenedores en los cuales se encuentra el combustible nuclear gastado?".

En dichos publicados en Telegram, tomados por la agencia, completó: "en caso de un ataque ucraniano con lanzacohetes múltiples contra ese depósito de combustible, que llegaría a almacenar alrededor de 380 contenedores al final de su vida útil, y que actualmente está lleno en un tercio, si el misil golpea el contenedor, este será destruido por completo".

Kuznetsov asegura que "debido a que los lanzacohetes múltiples se lanzan en rondas de hasta 16 cohetes, no solo uno sino un grupo de contenedores de combustible nuclear gastado resultarían dañados, lo cual provocaría la liberación de radiactividad al medio ambiente, además de un incendio".

Finalmente, la agencia completa la entrevista con la visión del especialista de lo que sucedería al ser impactado el depósito: "a dónde enviará el viento los productos de este fuego, solo Dios lo sabe. Si hay una destrucción en un grupo de los contenedores, de 20 a 30 de ellos, la radiactividad afectará a unos nueve países: se trata de Turquía, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, la República Checa, Polonia, varios países bálticos y, por supuesto, el territorio de Ucrania occidental", cerró.

