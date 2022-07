Donald Trump reapareció en Washington con un sugestivo mensaje electoral

Dieciocho meses después de haber abandonado la Casa Blanca, el exmandatario estadounidense Donald Trump reapareció este martes en Washington reivindicándose ganador de los últimos comicios y dejando abierta la puerta a la posibilidad de presentarse de nuevo en 2024.

Lo hizo en un discurso de hora y media ante el centro de pensamiento conservador America First Policy Institute, formado por aliados suyos y por antiguos integrantes de su Administración con el objetivo de promover ideas para la agenda de un eventual segundo mandato.

"Me presenté una primera vez y gané. Después me presenté una segunda vez y me fue mucho mejor. Tuve muchos millones más de votos. Tal vez lo tengamos que hacer de nuevo", dijo asegurando que la actual situación del país, con niveles de criminalidad descontrolados, en su opinión, hacen necesario el regreso de los republicanos al poder.

Mientras a las puertas de ese instituto se congregaban manifestantes en su contra, en su interior el expresidente se mantuvo reticente a reconocer la victoria de Joe Biden, perpetuando unas dudas desestimadas por el Tribunal Supremo y que el 6 de enero de 2021 llevaron a partidarios suyos a asaltar el Capitolio cuando se estaban certificando los resultados electorales.

"Si renuncio a mis creencias, si acepto quedarme en silencio y en casa, sería fácil. La persecución a Donald Trump cesaría de inmediato, pero no lo puedo hacer porque amo nuestro país y a su gente", sostuvo.

El exdirigente insistió en que se sacrifica por Estados Unidos: "Hacerlo es un honor, porque si no lo hago nuestra nación está condenada a ser otra Venezuela u otra Unión Soviética. Estamos encaminados a eso".

Donald Trump durante su discurso en Washington. Foto: EFE.

El retrato que hizo de la actual situación de EE.UU. bajo las riendas de Biden fue apocalíptico.

"Nuestro país ha sido puesto de rodillas, literalmente de rodillas. (...) Solo hace dos años teníamos una economía floreciente como nunca se había visto antes, la frontera más fuerte y segura en la historia de Estados Unidos, independencia energética y precios de la gasolina históricamente bajos".

Por ello reclamó mano dura y fuertes inversiones en las fuerzas del orden. La imposición de la pena de muerte para los narcotraficantes, el refuerzo de la frontera o el incremento de las condenas para quienes violen las leyes migratorias engrosaron sus planes para recuperar la seguridad.

Trump, para quien Estados Unidos "se está yendo al infierno", había abandonado la capital estadounidense el 20 de enero de 2021, horas antes de que Biden asumiera el cargo. El republicano se dirigió entonces a su residencia de vacaciones Mar-a-Lago, en Florida, y fue el primer mandatario saliente en no acudir a la investidura de su sucesor.

Su regreso a Washington, como todo lo que le rodea, estuvo rodeado de controversia. Mientras hay republicanos que cuestionan su supremacía en el partido, el anuncio formal de su eventual candidatura de cara a las presidenciales de 2024 es para otros solo una cuestión de tiempo.

"Ya he tomado la decisión", decía este mes en la New York Magazine, donde se mostraba convencido de que si intentaba repetir mandato lo conseguiría pero dejaba sus planes bajo una ambigüedad calculada: "Diría que la gran decisión ahora es si será antes o después".

Plena investigación

Su reaparición coincide con un momento en el que nuevas revelaciones del comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio han reprochado a Trump una pasividad deliberada.

No solo tardó tres horas y media en pedir a la turba que regresara a sus casas, sino que al día siguiente se negó a desacreditar a los asaltantes y a solicitar públicamente al Departamento de Justicia que los infractores fueran procesados.

Esta primera ronda de interrogatorios del comité, iniciada hace un mes finalizó el pasado jueves y continuará en septiembre con nuevos testigos, pero ha conseguido ya con sus primeras conclusiones que el actual presidente haya reprobado su comportamiento ese día: "Le faltó coraje para actuar", dijo Biden este lunes.

Ahora, con su discurso de hoy, Trump coge fuerzas ante sus acólitos de ese instituto conservador: "Existimos porque creemos que los mejores días de nuestra nación están por venir, que la batalla para salvarla es la lucha más noble que existe y que venceremos", señala ese 'think tank' en su página web.

No muy lejos de esa cumbre, que se clausuró con esa intervención, quien fuera su vicepresidente, Mike Pence, visto como su potencial competidor en unas eventuales primarias, marcó también su territorio con una invitación a pasar página: "Es esencial que en un momento en que tantas familias lo están pasando mal no caigamos en la tentación de mirar atrás", advirtió.