Putin propone la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2 para abastecer a Europa

"Tenemos otra ruta preparada: es el Nord Stream 2. Se puede poner en marcha", declaró Putin al hablar de las posibilidades para resolver la crisis energética en Europa, tal y como recoge la agencia de noticias TASS.



La puesta en marcha del Nord Stream 2 es una de las vías para aumentar los suministros de gas ruso a Europa, aunque la mitad de su capacidad ya se ha destinado al consumo interno, declaró a los periodistas el presidente ruso, Vladímir Putin, y agregó que esta ruta actualmente "es problemática".



"Hace un mes y medio, en una conversación con el canciller (alemán, Olaf Scholz) discutimos este tema y planteé esta cuestión, dije que Gazprom había asignado capacidades y tiene que hacer algo al respecto, no pueden estar en el aire para siempre", afirmó el mandatario ruso.



"Así, advertí de que entonces utilizaríamos la mitad del volumen designado para Nord Stream para el consumo y uso doméstico, así que incluso si lanzamos el Nord Stream 2 mañana, no serán 55 mil millones de metros cúbicos anuales, sino exactamente la mitad", precisó Putin.



En este sentido, Putin destacó que la empresa rusa de gas Gazprom siempre ha cumplido con sus obligaciones de suministro de gas y seguirá haciéndolo: "Gazprom siempre ha cumplido, cumple y seguirá cumpliendo todas sus obligaciones".



La empresa gasista rusa Gazprom anunció hace un mes que reduciría un 40 por ciento el suministro que enviaba a través del gasoducto Nord Stream 1, que conecta Rusia con Alemania, aunque lo atribuyó a los retrasos en los arreglos de varios equipos por parte de la firma alemana Siemens.



Respecto al gasoducto Nord Stream 1, Putin indicó que si Rusia no recupera una turbina, esta ruta se podrá utilizar para bombear solo 30 millones de metros cúbicos de gas diarios en lugar de los 60 millones actuales.